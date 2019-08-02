/ / / В посёлке под Гусевом назвали сыр в честь русского классика

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Посёлок Лермонтово. На «Дне балтийского поля» местные сыровары произвели настоящий фурор. Мы решили познакомиться с ними поближе.
Семья Ильиных охотно делится секретами приготовления сыра. Владимир и Светлана познакомились ещё в студенческие годы. Оба инженеры, он машиностроитель, она пищевик.
Крафтовая сыроварня у старого сада — это небольшой цех с современным оборудованием и специальной лабораторий для проверки качества молока.
Светлана Ильина, сыровар:
— Семейных рецептов у нас нет, но бабушки, как у всех держали коров, мы это всё видели с детства.
Владимир признаётся, что идея создания собственной сыроварни пришла неожиданно. Друзья угостили пармезаном из Италии, сыр понравился, в семье стали интересоваться культурой и гастрономическими традициями Апеннинского полуострова. Проект начинающих фермеров получил поддержку области. На грант закупили часть оборудования.
Добавки придают сырам особенный вкус. Среди ингредиентов различные виды перца, лаванда и трюфель.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— От такого разнообразия сыров в посёлке Лермонтово голова идёт кругом, качотта молодая, качотта выдержанная. Владимир, а как ваша головка правильно называется.
Владимир Ильин, сыровар:
— Это наша рецептура, сыр «Лермонт» — в честь русского поэта Лермонтова и места происхождения данного сыра посёлок Лермонтово.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»