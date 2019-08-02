/ / / В посёлке под Гусевом назвали сыр в честь русского классика

2 августа 2019, 11:38

Фермеры под Гусевом создали свой вид сыра, назвав его в честь русского классика — Михаила Юрьевича Лермонтова. В Янтарном крае растёт производство твёрдых сыров по итальянским и французским рецептам. Перспективное направление поддерживает региональный Минсельхоз. С 2015 года в виде специальных грантов малые фермерские хозяйства получили на развитие сыроваренного дела более 50 миллионов рублей. Гурманы уже высоко оценили продукцию крафтовых сыроварен.Семья Ильиных охотно делится секретами приготовления сыра. Владимир и Светлана познакомились ещё в студенческие годы. Оба инженеры, он машиностроитель, она пищевик.Крафтовая сыроварня у старого сада — это небольшой цех с современным оборудованием и специальной лабораторий для проверки качества молока.Владимир признаётся, что идея создания собственной сыроварни пришла неожиданно. Друзья угостили пармезаном из Италии, сыр понравился, в семье стали интересоваться культурой и гастрономическими традициями Апеннинского полуострова. Проект начинающих фермеров получил поддержку области. На грант закупили часть оборудования.Добавки придают сырам особенный вкус. Среди ингредиентов различные виды перца, лаванда и трюфель.