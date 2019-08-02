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Информационный сайт города Гусева

В посёлке под Гусевом назвали сыр в честь русского классика

2 августа 2019, 11:38
В посёлке под Гусевом назвали сыр в честь русского классика
Фермеры под Гусевом создали свой вид сыра, назвав его в честь русского классика — Михаила Юрьевича Лермонтова. В Янтарном крае растёт производство твёрдых сыров по итальянским и французским рецептам. Перспективное направление поддерживает региональный Минсельхоз. С 2015 года в виде специальных грантов малые фермерские хозяйства получили на развитие сыроваренного дела более 50 миллионов рублей. Гурманы уже высоко оценили продукцию крафтовых сыроварен.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Посёлок Лермонтово. На «Дне балтийского поля» местные сыровары произвели настоящий фурор. Мы решили познакомиться с ними поближе.

Семья Ильиных охотно делится секретами приготовления сыра. Владимир и Светлана познакомились ещё в студенческие годы. Оба инженеры, он машиностроитель, она пищевик.

Крафтовая сыроварня у старого сада — это небольшой цех с современным оборудованием и специальной лабораторий для проверки качества молока.

Светлана Ильина, сыровар:
— Семейных рецептов у нас нет, но бабушки, как у всех держали коров, мы это всё видели с детства.

Владимир признаётся, что идея создания собственной сыроварни пришла неожиданно. Друзья угостили пармезаном из Италии, сыр понравился, в семье стали интересоваться культурой и гастрономическими традициями Апеннинского полуострова. Проект начинающих фермеров получил поддержку области. На грант закупили часть оборудования.

Добавки придают сырам особенный вкус. Среди ингредиентов различные виды перца, лаванда и трюфель.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— От такого разнообразия сыров в посёлке Лермонтово голова идёт кругом, качотта молодая, качотта выдержанная. Владимир, а как ваша головка правильно называется.

Владимир Ильин, сыровар:
— Это наша рецептура, сыр «Лермонт» — в честь русского поэта Лермонтова и места происхождения данного сыра посёлок Лермонтово.

Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
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# 1Стефаныч
Где можно приобрести в розницу ?
Сегодня, 12:02   ЦитироватьОтветить
00
П
# 2Просто слон
на дне... Балтийского поля, сказано же выше
Сегодня, 13:58   ЦитироватьОтветить
40
ж
# 3житель
Просто слон,
Это праздник День Балтийского поля, в Толпаках проходил
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить
00
П
# 4Просто слон
житель,
спасибо,кэп, мы не умеем читать ... Вопрос в грамотности журналистов

Цитата: житель
Просто слон,
Это праздник День Балтийского поля, в Толпаках проходил

Талпа́ки (нем. Taplacken, лит. Toplaukis) — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области. Входит в состав Зоринского сельского поселения. Один из немногих населённых пунктов области, сохранивших историческое название (хоть и в несколько видоизменённом виде).
Сегодня, 17:09   ЦитироватьОтветить
00

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