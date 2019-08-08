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Власти рекультивируют две свалки в Черняховске и Гусеве

8 августа 2019, 12:51
Власти рекультивируют две свалки в Черняховске и Гусеве
В Калининградской области рекультивируют две городские свалки твёрдых бытовых отходов в Гусеве и Черняховске. Информация размещена на сайте госзакупок, пишет «Клопс».

Контракт объявлен на разработку проектно-сметной документации, подготовка пройдёт в несколько этапов, включающих инженерно-изыскательные работы, экспертизы и согласования. На это, согласно техническому заданию, понадобится не более полутора лет с момента подписания контракта.

Свалка в Черняховске занимает 4,8 гектара. Кадастровый номер земельного участка 39:13:010522:17.

Полигон в Гусеве общей площадью 8,66 гектара занимает два участка под кадастровыми номерами 39:04:410005:28 и 39:04:410005:27.

На разработку документации в Черняховске потратят 9,8 млн рублей, в Гусеве — 10,3 млн рублей из областного бюджета. В обоих случаях заказчиком выступает минэкологии региона.
мусор госзакупки
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А
# 1Аркадиуш
мля 10 с половиной лямов на какие то бумажки,которыми можно подтереться,Чтоже у нас за страна такая
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