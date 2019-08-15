Дорожники приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге по улице Железнодорожной от пересечения с улицей Победы до улицы Ульяновых. Работы осуществляет подрядная организация ОАО «Гусевский «Райавтодор».
Не так давно на этом же участке подрядной организацией ООО «СК Виттенберг» был произведен капитальный ремонт тротуара.
Дорожники приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на Железнодорожной
15 августа 2019, 16:53ремонт
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