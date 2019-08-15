Дорожники приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на Железнодорожной

15 августа 2019, 16:53

Дорожники приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге по улице Железнодорожной от пересечения с улицей Победы до улицы Ульяновых. Работы осуществляет подрядная организация ОАО «Гусевский «Райавтодор».



Не так давно на этом же участке подрядной организацией ООО «СК Виттенберг» был произведен капитальный ремонт тротуара.

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