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Дорожники приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на Железнодорожной

15 августа 2019, 16:53
Дорожники приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге по улице Железнодорожной от пересечения с улицей Победы до улицы Ульяновых. Работы осуществляет подрядная организация ОАО «Гусевский «Райавтодор».

Не так давно на этом же участке подрядной организацией ООО «СК Виттенберг» был произведен капитальный ремонт тротуара.
ремонт
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