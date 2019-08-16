Администрация города Гусева объявила аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны с подпорной стеной облицованной геральдическими элементами на улице Правобережной в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Проектом предусмотрена подготовка местности с дальнейшей укладкой тротуарной плитки и бортовых камней, установкой металлических ограждений, скамеек и урн. Подрядчик также должен возвести железобетонную стену протяжённостью 138,39 метров, облицованную гранитными плитами.
Аукцион пройдёт 30 августа. Начальная цена контракта составляет 15,56 миллионов рублей. Работы по объекту должны быть завершены к 1 ноября 2019 года.
Местные власти проводят аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по улице Правобережной
16 августа 2019, 16:27Русская Победа спасла Париж ремонт строительство
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