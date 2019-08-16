Стройцентр Стройцентр
/ / / Местные власти проводят аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по улице Правобережной
Информационный сайт города Гусева

Местные власти проводят аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по улице Правобережной

16 августа 2019, 16:27
Администрация города Гусева объявила аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны с подпорной стеной облицованной геральдическими элементами на улице Правобережной в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Проектом предусмотрена подготовка местности с дальнейшей укладкой тротуарной плитки и бортовых камней, установкой металлических ограждений, скамеек и урн. Подрядчик также должен возвести железобетонную стену протяжённостью 138,39 метров, облицованную гранитными плитами.

Аукцион пройдёт 30 августа. Начальная цена контракта составляет 15,56 миллионов рублей. Работы по объекту должны быть завершены к 1 ноября 2019 года.
Русская Победа спасла Париж ремонт строительство
0 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»