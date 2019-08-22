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Информационный сайт города Гусева

24 августа на День посёлка в Маяковском будет работать мобильная бригада «Золотой час мобильных услуг»

22 августа 2019, 12:42
24 августа на День посёлка в Маяковском будет работать мобильная бригада «Золотой час мобильных услуг»
24 августа в посёлке Маяковское Гусевского городского округа будут отмечать День посёлка. Совет ветеранов организует в этот день работу мобильной бригады «Золотой час мобильных услуг».

Бригада будет работать с 13.00 до 16.00 час. в ФАПе посёлка.

Для оказания услуг на выезде сотрудники Многофункционального центра г. Гусева организуют работу мобильного офиса.

Перечень услуг и необходимых документов [20,28 Kb] (cкачали 6 раз)

  • Конверт жизни;
  • Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
  • Предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
  • Государственная регистрация права и кадастровый учет;
  • Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
  • Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
  • Доставка пенсии.

В это же время медицинские работники Гусевской ЦРБ проводут акцию «Иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции для взрослого населения». С собой нужно иметь паспорт и медицинский полис, если амбулаторная карта храниться дома, то желательно взять её с собой.

На праздничный сцене учреждения культуры и спорта покажут сценки «Популяризация телефонов спасательных служб, определение первых признаков инсульта и инфаркта».
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