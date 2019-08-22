/ / / 24 августа на День посёлка в Маяковском будет работать мобильная бригада «Золотой час мобильных услуг»

Бригада будет работать с 13.00 до 16.00 час. в ФАПе посёлка.
Для оказания услуг на выезде сотрудники Многофункционального центра г. Гусева организуют работу мобильного офиса.
- Конверт жизни;
- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- Предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
- Государственная регистрация права и кадастровый учет;
- Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- Доставка пенсии.
В это же время медицинские работники Гусевской ЦРБ проводут акцию «Иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции для взрослого населения». С собой нужно иметь паспорт и медицинский полис, если амбулаторная карта храниться дома, то желательно взять её с собой.
На праздничный сцене учреждения культуры и спорта покажут сценки «Популяризация телефонов спасательных служб, определение первых признаков инсульта и инфаркта».