Для управления эмигрантами в 1724 году была основана гражданская и военная палата Гумбиннена, или её ещё называли палатой малой Литвы. Первое время это объединение располагалось в доме пастора, а возглавлял её Матиас Кристофер фон Бредов. На этом посту он пробыл 9 лет.
В период с 1726 по 1727 годы было построено здание ратуши в центре города, где сейчас памятник Ленину. Здесь также расположилось и управление палатой.
В 1741 году в Гумбинене на Кёнигштрассе (ул.Победы) было построено новое городское здание ратуши, так как в старом располагалось ещё и окружное правительство. Правительство города заседало там до 30-х годов XX века, пока не было построено здание на современной улице Ульяновых.
Ратуша на Кёнигштрассе
Особое место в истории города занимал глава Гумбиненской палаты Иоганн Фридрих фон Домхард. Он возглавлял палату в период с 1746 до 1762 годы. В его правление было много сделано для развития края, особенно в отрасли коневодства, которая являлась частью ВПК. После фон Домхард возглавил Восточную Пруссию. Так что Николаю Цуканову было с кого брать пример, хотя вполне вероятно, что он о нём даже не слышал.
Иоганн Фридрих фон Домхард
В XIX веке Гумбинненская военная и гражданская палата была преобразована в округ.
Владимир Летягин