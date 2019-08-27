Эдиль Эдиль
/ / / Гумбинненская гражданская и военная палата
Информационный сайт города Гусева

Гумбинненская гражданская и военная палата

27 августа 2019, 15:53
Первая ратуша Гумбинена
Гумбиннен с момента своего образования был городом чиновников. Он был основан, как центр управления восточными районами Пруссии. Надо отметить, что это было сделано для удобства эмигрантов, и в первую очередь даже не из Германии, а из Литвы, так как Литва в XVIII веке была страшно бедной провинцией и крестьяне уезжали в Пруссию, которая была для них землей обетованной. Власти здесь немало делали полезного для тех, кто хотел работать и тем более, если знал ремесло.

Для управления эмигрантами в 1724 году была основана гражданская и военная палата Гумбиннена, или её ещё называли палатой малой Литвы. Первое время это объединение располагалось в доме пастора, а возглавлял её Матиас Кристофер фон Бредов. На этом посту он пробыл 9 лет.

В период с 1726 по 1727 годы было построено здание ратуши в центре города, где сейчас памятник Ленину. Здесь также расположилось и управление палатой.

В 1741 году в Гумбинене на Кёнигштрассе (ул.Победы) было построено новое городское здание ратуши, так как в старом располагалось ещё и окружное правительство. Правительство города заседало там до 30-х годов XX века, пока не было построено здание на современной улице Ульяновых.


Ратуша на Кёнигштрассе

Особое место в истории города занимал глава Гумбиненской палаты Иоганн Фридрих фон Домхард. Он возглавлял палату в период с 1746 до 1762 годы. В его правление было много сделано для развития края, особенно в отрасли коневодства, которая являлась частью ВПК. После фон Домхард возглавил Восточную Пруссию. Так что Николаю Цуканову было с кого брать пример, хотя вполне вероятно, что он о нём даже не слышал.


Иоганн Фридрих фон Домхард

В XIX веке Гумбинненская военная и гражданская палата была преобразована в округ.

Владимир Летягин
Другие новости по теме
Памятник Ленину перенесут в сквер, который назовут его именемПамятник Ленину перенесут в сквер, который назовут его именемРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиФридрих-Вильгельм I — основатель ГумбинненаФридрих-Вильгельм I — основатель ГумбинненаНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре ГусеваНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»