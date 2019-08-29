/ / / Генрих Теодор фон Шён — глава правительственного округа Гумбиннена с 1809 по 1813 годы

Владимир Летягин

Генриха Теодора фон Шёна в нашем крае знают немногие, хотя некоторые слышали, что он встречался в Гумбиннене с Наполеоном и беседовал с ним о Пруссии. Этот, не побоюсь этого слова, гениальный человек достоин того, чтобы о нём вспомнили. Его известная в XIX веке работа «Откуда и куда?» о развитии Прусского государства на много опередила своё время.Генрих Теодор родился 20 января 1733 года в поселении Шрайтлаукен (ныне Шяряйтлаукис, Литва). Приехав в Кёнигсберг в 1809 году, занял пост председателя правительственного президиума в Гумбиннене, который занимал до 1816 года. В мае 1813 года Генрих Теодор стал генеральным губернатором страны между Вислой и русской границей, однако в мае снова вернулся на прежнюю должность, в которой пребывал до 1816 года пока король Фридрих-Вильгельм III не назначил его верховным президентом Западной Пруссии. В 1824 году он занял пост обер-президента Пруссии, став по сути вторым человеком в государстве.Пруссия была первой провинцией, которая подняла вопрос о конституции. Генрих Теодор поддержал эту инициативу в своём критически-либеральном меморандуме «Откуда и куда?», благодаря чему ускорил её принятие.Генрих Теодор очень хорошо понимал, что не вкладывая в подданных, государство ничего не получит в замен. Именно такую политику он проводил сначала на посту главы правительственного Гумбинненского округа, а после и на посту главы всей Пруссии. Его призывы работать на развитие государства и против всякой дури, которой в Пруссии хватало, многих раздражали. Всегда были люди, которые приходили во власть только ради быстрой наживы.В 1842 году Генрих Теодор был лишён всех постов, хотя и занимался столь высокую должность. Его революционные взгляды были слишком радикальны. Он был сторонником того, что сейчас называют государственным либерализмом.После 1842 года Генрих Теодор спокойно доживал свой век в имении Арнау (сейчас это посёлок Родники в Гурьевском районе). Он умер в 1856 году, став почетным гражданином Кенигсберга незадолго до этого.