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Информационный сайт города Гусева

Когда Гумбиннен был столицей

28 сентября 2019, 13:47
Старое здание окружного Правительства, построенное в 1834 году.
С 1808 года Гумбиннен был столицей самого восточного округа Пруссии, а попозже самого восточного округа Германии. Расскажем о президентах окружного правительства в те времена.

О первом руководителе округа Теодоре фон Шене уже говорилось здесь на сайте. Его на посту президента правительства сменил его многолетний заместитель Георг Генрих Николавиус. Он жил в Гумбиннене с 1809 года, но руководил правительством сравнительно недолго — в период с 1813 по 1816 годы.

После Генрих занимал пост министра Пруссии по вопросам школ и церквей. Интересен тот факт, что его женой была племянница известного немецкого поэта Гёте Луиза Шлоссер.

После Гумбинненское правительство возглавляли:

  • Эрнст Людвиг Вломер в период с 1816 по 1825 годы;
  • Иоганн Фридрих Хойер в период с 1825 по 1832 годы;
  • Округом управляли из Кёнигсберга (в этот период должность была вакантна) в период с 1832 по 1839 годы;
  • Иоганн Карл Браун в период с 1839 по 1846 годы;
  • Густав фон Зальцведель в период с 1846 по 1851 годы;
  • Федор фон Бойерн в период с 1851 по 1859 годы;
  • Эдвин Мориц фон Крейц в период с 1859 по 1864 годы;
  • Фридрих Мауерах в период с 1864 по 1871 годы;
  • Роберт Виктор фон Путкаммер в период с 1871 по 1874 годы;
  • Отто фон Вестарп в период с 1874 по 1879 годы;
  • Альбрехт фон Шлекманн в период с 1879 по 1881 годы;
  • Отто Штейнманн в период с 1881 по 1894 годы;
  • Вильгельм фон Гегель (внук известного немецкого философа) в период с 1894 по 1904 годы;
  • Герман Штокманн в период с 1905–1913 годы;
  • Фридрих Грамш в период с 1913–1915 годы;
  • Георг фон Ламсдорф в период с (он имел гражданство Российской империи, уроженец Курляндии был президентом округа Гумбиннен во время войны) в период с 1915 по 1919 годы;
  • Магнус фон Браун (о нём так же рассказывалось здесь на сайте) в период с 1919 по 1920 годы;
  • Отто Розенкранц в период с 1920 по 1933 годы;
  • Герберт Роде в период с 1933 по 1945 годы.

Размеры и население Гумбинненского округа постоянно менялись, что видно из представленных карт ниже.

Гумбинненский округ в период с 1878 по 1905 годы



Гумбинненский округ в период с 1905 по 1920 годы



Гумбинненский округ в 1945 году



Интересен тот факт, что практически все главы правительства были так или иначе связанны с юридической наукой, а многие были масонами, ведь Гумбиннен до 1933 года был одним из центров этого ордена в Германии.

Владимир Летягин
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и
# 1исторический взгляд
когда нам вернут наш город Мемель-Клайпеда. город нашего округа находится в оккупации.. срочно стянуть войска и отжать Российскую территорию))
Сегодня, 16:05   ЦитироватьОтветить
10
С
# 2Серго
А чего под фоткой не пишите что сейчас на этом месте, и какая это сейчас улица.
Сегодня, 17:01   ЦитироватьОтветить
00
1
# 3123
Серго,
С топографией у вас видимо туго. Сейчас устанавливается стелла на месте памятника Фридриху, а здания нет уж лет 75, сейчас на его месте будет фонтан, а до этого Ленин стоял. 
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить
10
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