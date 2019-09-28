/ / / Когда Гумбиннен был столицей

О первом руководителе округа Теодоре фон Шене уже говорилось здесь на сайте. Его на посту президента правительства сменил его многолетний заместитель Георг Генрих Николавиус. Он жил в Гумбиннене с 1809 года, но руководил правительством сравнительно недолго — в период с 1813 по 1816 годы.
После Генрих занимал пост министра Пруссии по вопросам школ и церквей. Интересен тот факт, что его женой была племянница известного немецкого поэта Гёте Луиза Шлоссер.
После Гумбинненское правительство возглавляли:
- Эрнст Людвиг Вломер в период с 1816 по 1825 годы;
- Иоганн Фридрих Хойер в период с 1825 по 1832 годы;
- Округом управляли из Кёнигсберга (в этот период должность была вакантна) в период с 1832 по 1839 годы;
- Иоганн Карл Браун в период с 1839 по 1846 годы;
- Густав фон Зальцведель в период с 1846 по 1851 годы;
- Федор фон Бойерн в период с 1851 по 1859 годы;
- Эдвин Мориц фон Крейц в период с 1859 по 1864 годы;
- Фридрих Мауерах в период с 1864 по 1871 годы;
- Роберт Виктор фон Путкаммер в период с 1871 по 1874 годы;
- Отто фон Вестарп в период с 1874 по 1879 годы;
- Альбрехт фон Шлекманн в период с 1879 по 1881 годы;
- Отто Штейнманн в период с 1881 по 1894 годы;
- Вильгельм фон Гегель (внук известного немецкого философа) в период с 1894 по 1904 годы;
- Герман Штокманн в период с 1905–1913 годы;
- Фридрих Грамш в период с 1913–1915 годы;
- Георг фон Ламсдорф в период с (он имел гражданство Российской империи, уроженец Курляндии был президентом округа Гумбиннен во время войны) в период с 1915 по 1919 годы;
- Магнус фон Браун (о нём так же рассказывалось здесь на сайте) в период с 1919 по 1920 годы;
- Отто Розенкранц в период с 1920 по 1933 годы;
- Герберт Роде в период с 1933 по 1945 годы.
Размеры и население Гумбинненского округа постоянно менялись, что видно из представленных карт ниже.
Гумбинненский округ в период с 1878 по 1905 годы
Гумбинненский округ в период с 1905 по 1920 годы
Гумбинненский округ в 1945 году
Интересен тот факт, что практически все главы правительства были так или иначе связанны с юридической наукой, а многие были масонами, ведь Гумбиннен до 1933 года был одним из центров этого ордена в Германии.
Владимир Летягин