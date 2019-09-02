/ / / «Главное — держать удар»: интервью с бывшим военным Валерием Ивановичем Адамовичем

Валерий Иванович Адамович родился и рос в Минске, учился в военном училище в Харькове, служил в Забайкалье, на Украине, в Восточной Германии и Калининградской области. Можно сказать, типичный послужной список советского офицера, для которого слова «служить Отчизне» стали смыслом жизни.А по-другому, вероятно, и быть не могло. Его отец воевал на фронте с фашистами, мать была партизанкой, а квартира бабушки в Минске была пунктом для передачи партизанами сведений разведки. Он слышал рассказы о войне от родных ему людей, о всем, что тогда творилось на многострадальной белорусской земле. И как-то само собой в его душе укоренилась мысль, что защита Отечества — первое дело для мужчины. С детства себя готовил к военной службе: учился, занимался спортом. Надо сказать, что со временем он стал мастером спорта по боксу.Служить ему посчастливилось в относительно мирное время. Относительно потому, что именно в это время рухнул Советский Союз. Перед гитлеровскими ордами устоял, а перед кучкой болтунов спасовал, и его родная Белоруссия стала ближним зарубежьем.Накануне этого Валерий Иванович уже опытный, повидавший виды танкист, прибыл в Гусев. Вот как он вспоминает то время:— Гусев мне сразу понравился. Очень компактный промышленный город. Чего стоил только завод по производству светотехнической арматуры. Около четырех тысяч работников! А затем в одночасье почему-то прожекторы оказались никому не нужными… Более того, всех убедили, что и армия нам уже не нужна…Ему, отдавшему всего себя ратному делу, это был удар под дых. Но занятие боксом научило его не только наносить разящие удары, но и стойко держать удар. После всех скитаний по гарнизонам, жена, да и он тоже надеялись, что Гусев станет для семьи надежным причалом.— На первых порах жили на съемных квартирах, — улыбается Валерий Иванович. — Пять квартир пришлось сменить.В феврале 1991 года 18-я гвардейская мотострелковая дивизия без предварительной подготовки была выведена из Чехословакии, и основная часть ее была дислоцирована в Гусеве. Соединение покинули воины союзных республик, большинство офицеров ушло из армии в связи с отсутствием жилья. Практически исчезла боевая подготовка. Остались служить самые преданные армии офицеры и прапорщики. В их числе и Валерий Иванович Адамович. Его и пригласил к себе в кабинет командир дивизии генерал-майор Новиков и предложил принять командование отдельным батальоном материального обеспечения дивизии. Дескать, дело для вас новое, но в батальоне надо наводить порядок. Речь идет о выживании дивизии. Там требуется ваша крепкая рука.Он согласился. Но легко сказать — навести порядок. В батальоне 800 человек. Здесь даже его крепкой боксерской руки недостаточно. Надо работать с людьми.— Я первый начал набирать в батальон контрактников, — рассказывает Валерий Иванович. — С каждым сам отдельно беседовал, чтобы все уяснили, что батальон — боевое подразделение, а не снабженческая контора. Поэтому — строгая дисциплина, постоянная боевая и физическая подготовка. И это принесло результат: через год батальон стал лучшим в армии по всем показателям.В 1997 году подполковник Адамович ушел в запас. И Гусев действительно стал для него окончательным причалом. После демобилизации пошел работать в ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). Там его знания и опыт очень пригодились.Быт уладился, дети выросли. Казалось бы, заслужил он хоть немного покоя. Но судьба послала еще одно испытание: попал Валерий Иванович в автомобильную аварию и был серьезно травмирован. В начале даже врачи не давали гарантии, что он вернется к полноценной жизни. Но он и этот удар судьбы выдержал: снова встал на ноги. Только родные знают, каких сил ему это стоило. А с этим пришло и простое выстраданное понимание, что только сильный духом человек преодолеет все тяготы жизни. И, конечно же, армейской службы. Только верой и правдой служащий Отчизне солдат в итоге получит удовлетворение, самоуважение и уважение близких людей. И благополучие, как заслуженную награду.