В ближайшее время в Гусевском округе обустроят четыре детские площадки. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Новые детские площадки появятся по адресам: город Гусев, улица Школьная, дом 29; город Гусев, улица Московская, дом 67; город Гусев, переулок Сосновый, дом 24; Гусевский городской округ, поселок Майское, улица Петра Попова, дом 34 «В».
Победитель аукциона определится 25 сентября. Максимальная цена контракта оценивается в 1 453 088 рублей. Подрядчик должен выполнить работы в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.
В Гусевском округе обустроят четыре детские площадки
13 сентября 2019, 13:17