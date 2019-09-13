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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе обустроят четыре детские площадки

13 сентября 2019, 13:17
В Гусевском округе обустроят четыре детские площадки
В ближайшее время в Гусевском округе обустроят четыре детские площадки. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Новые детские площадки появятся по адресам: город Гусев, улица Школьная, дом 29; город Гусев, улица Московская, дом 67; город Гусев, переулок Сосновый, дом 24; Гусевский городской округ, поселок Майское, улица Петра Попова, дом 34 «В».

Победитель аукциона определится 25 сентября. Максимальная цена контракта оценивается в 1 453 088 рублей. Подрядчик должен выполнить работы в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.
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Г
# 1Горожанин
25.09.2019 будет определен победитель аукциона, числа 07.10.2019 заключат контракт....в лучшем случае...
К ноябрю будет площадка...

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