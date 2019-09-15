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Информационный сайт города Гусева

В Кубановке отметили День посёлка

15 сентября 2019, 10:19
В Кубановке отметили День посёлка
Задорно и весело было 14 сентября в Кубановке, ведь посёлок отмечал свой очередной день рождения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Поздравить жителей посёлка приехали: глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, начальник Кубановского территориального отдела Сергей Новиков и другие официальные лица.

Благодарственными письмами и ценными подарками были награждены жители посёлка, которые внесли ценный вклад в его жизнь: молодёжь активно участвующая в жизни Кубановки, а также пары, которые идут рука об руку уже долгие годы.

Творческие коллективы подарили жителям посёлка свои яркие и зажигательные номера. Красивым завершением торжества стал праздничный салют в честь дня посёлка.
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