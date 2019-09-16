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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев получил благодарственное письмо от главы регионального Фонда капремонта

16 сентября 2019, 15:51
Александр Китаев получил благодарственное письмо от главы регионального Фонда капремонта
В начале сентября состоялось очередное заседание Гусевского окружного Совета депутатов. Перед началом сессии глава муниципального образования — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов выполнил почетную миссию, вручив главе администрации Александру Китаеву благодарственное письмо за подписью генерального директора специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Оксаны Астаховой.

«Выражаю Вам искреннюю благодарность за активное участие и эффективное взаимодействие в реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области в 2014–2019 годах», — говорится в письме.

Александр Китаев выразил слова благодарности и заверил депутатов, что не ослабит темп работы в данном направлении.
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П
# 1Протуберанец
Ну что сказать. Молодец конечно, но только вот одно но... Разве это не его прямая обязанность мэра города?
Это тоже самое, что наградить врача, за то что лечит людей, ну так для этого он и врач. 
Вот было бы интересно ещё послушать отчёт о работе депутатского корпуса, кто что реально для города сделал. А то все с исполнительной власти стружку снимаем и спрос держим. Народные избранники как там себя ведут, как проявили себя на госслужба за наш счёт? 
Вчера, 16:05   ЦитироватьОтветить
90
Л
# 2Люис
Самое смешное и одновременно печальное в этой ситуации, что я и не только, т.е и мои соседи живут в доме по соц.найму, а нам второй год приходят квитанции за кап.ремонт.В Администрацию обращались, но бесполезно!!!Видимо Наймодатель решил не платить за кап.ремонт🤦🏿‍♀️.И пофигу вообще Администрации.Они клали.И откатках грамотах может идти речь?
Вчера, 18:30   ЦитироватьОтветить
41
Ж
# 3Житель города
Я тоже не понимаю.....просто фигею с нашей "властьимущей"...за что ему еще грамоту дают.....просто беспредел какой-то......
Вчера, 19:17   ЦитироватьОтветить
50
т
# 4так
Письмо, типа"Молодец,бабки пилятся ,откаты получаем вовремя ,продолжай в том же духе"(
Вчера, 20:19   ЦитироватьОтветить
40
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