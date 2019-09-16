/ / / Александр Китаев получил благодарственное письмо от главы регионального Фонда капремонта

«Выражаю Вам искреннюю благодарность за активное участие и эффективное взаимодействие в реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области в 2014–2019 годах», — говорится в письме.

В начале сентября состоялось очередное заседание Гусевского окружного Совета депутатов. Перед началом сессии глава муниципального образования — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов выполнил почетную миссию, вручив главе администрации Александру Китаеву благодарственное письмо за подписью генерального директора специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Оксаны Астаховой.Александр Китаев выразил слова благодарности и заверил депутатов, что не ослабит темп работы в данном направлении.