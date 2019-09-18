На официальном сайте УМВД России по Калининградской области проходит ежегодный конкурс «Народный участковый», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации. Жители региона могут отдать свой голос за одного из 18 полицейских, принимающих участие в первом этапе состязаний.
В этом году от города Гусева в борьбу за звание «народного» вступил майор полиции Захаров Сергей Юрьевич. Он обслуживает административный участок № 4, расположенный в городской местности. В состав участка входят улицы Победы (до ж/д переезда), Красноармейская (до д. 10), Железнодорожная, Малахова (не четная сторона), Менделеева (кроме д. 2А), З. Космодемьянской (четная сторона до д. 14), Тимирязева (четная сторона) Вокзальная, Ульяновых, Менделеева, Станционная. Общая численность на участке составляет 5490 человек.
Первый этап конкурса «Народный участковый» завершится 20 сентября. Участники, набравшие наибольшее число голосов, будут соревноваться между собой уже во втором региональном этапе. Из них жители Калининградской области выберут одного самого народного участкового, который будет представлять наш регион на заключительном, федеральном этапе конкурса.
Сергей Юрьевич в этом конкурсе принимает участие уже второй раз. В прошлом году ему удалось дойти до второго этапа.
Участковый из города Гусева борется за звание «народного» в региональном конкурсе
18 сентября 2019, 19:59