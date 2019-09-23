/ / / Мельница Пранга

Владимир Летягин

В городе Гумбиннене мельница была построена еще в 18 веке, а в 1877 году для её управления была основана компания Артура Пранга.В 1897 году на мельнице был установлен паровой котел Борзига.После пожара в 1902 году в ходе восстановительных работ мельница была сильно перестроена и реконструирована. Также установили три турбины компании «JM Voith», паровой двигатель от «Gorlitzer Maschinenbauaschtalt» и было поставлено новое оборудование от компании «AGK».Мельничная компания Артура Пранга производила 85 тонн ржаной и пшеничной муки в сутки.До 1940 года на мельнице постоянно велись работы по модернизации производства: было построено зернохранилище на 5 тысяч тонн, появились склады для кормов удобрений, установили новые паровые котлы, турбины и двигатели, была установлена автоматическая система противопожарной охраны.Во времена СССР и до сегодняшнего строения бывшей компании Артура Пранга стали использовать под нужды Гусевского комбикормового завода.