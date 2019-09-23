Эдиль Эдиль
/ / / Мельница Пранга
Информационный сайт города Гусева

Мельница Пранга

23 сентября 2019, 19:39
Фотография 1935 года.
В городе Гумбиннене мельница была построена еще в 18 веке, а в 1877 году для её управления была основана компания Артура Пранга.

В 1897 году на мельнице был установлен паровой котел Борзига.

После пожара в 1902 году в ходе восстановительных работ мельница была сильно перестроена и реконструирована. Также установили три турбины компании «JM Voith», паровой двигатель от «Gorlitzer Maschinenbauaschtalt» и было поставлено новое оборудование от компании «AGK».


Фотография 1930 года.

Мельничная компания Артура Пранга производила 85 тонн ржаной и пшеничной муки в сутки.

До 1940 года на мельнице постоянно велись работы по модернизации производства: было построено зернохранилище на 5 тысяч тонн, появились склады для кормов удобрений, установили новые паровые котлы, турбины и двигатели, была установлена автоматическая система противопожарной охраны.


Фотография 1930 года.

Во времена СССР и до сегодняшнего строения бывшей компании Артура Пранга стали использовать под нужды Гусевского комбикормового завода.

Владимир Летягин
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеЗавершена поставка газовых турбин на стройплощадки новых ТЭС в Калининградской областиЗавершена поставка газовых турбин на стройплощадки новых ТЭС в Калининградской областиНа стройплощадку Маяковской ТЭС в Гусеве доставлена первая газовая турбинаНа стройплощадку Маяковской ТЭС в Гусеве доставлена первая газовая турбинаБородачева Л.М. рассказала как обстоят дела с посевными в Гусевском районеБородачева Л.М. рассказала как обстоят дела с посевными в Гусевском районе
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»