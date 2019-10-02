/ / / Минувшей ночью из леса под Гусевом вывели двух заблудившихся мужчин

1 октября в вечернее время из Майского леса возле посёлка Еловое Гусевского городского округа не вышли двое мужчин 1957 года и 1947 годов рождения. Для поиска пропавших были организованы группы добровольцев. Через несколько часов заблудившихся нашли и вывели из леса.
За минувшие сутки на территории региона пять раз проводились поисково-спасательные работы, из лесных массивов на территории Зеленоградского, Гусевского, Черняховского и Полесского городских округов были выведены восемь человек.
Главное управление МЧС России по Калининградской области напоминает любителям тихой охоты об элементарных правилах, позволяющих вернуться из леса живыми и здоровыми.
Прежде всего, к походу на природу надо хорошо подготовиться и заранее оценить собственные силы и состояние здоровья. Может случиться так, что вместо нескольких часов запланированной «тихой охоты» Вам придется провести в лесу целые сутки, а то и несколько. Поэтому с собой необходимо взять достаточный запас продуктов и питьевой воды, для людей страдающих хроническими заболеваниями — лекарства в необходимом количестве, заряженный мобильный телефон, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке, теплую одежду, плед, кусок целлофана, топорик или складную пилу, репеллент. Для тех, кто умеет пользоваться компасом, этот предмет также не будет лишним, если Вы захватите с собой и карту области. Современные грибники и любители активного отдыха на природе предпочитают пользоваться не компасом, а электронными гаджетами, определяя свое местонахождение при помощи GPS-навигаторов и соответствующих приложений для смартфонов и планшетов. Они, действительно, удобнее, но, к сожалению, имеют, как и мобильный телефон, ограниченный ресурс работы. Поэтому желательно иметь с собой запасной аккумулятор к мобильному телефону.
А одеваться лучше в одежду ярких цветов, а не камуфляж — в ней Вас легче будет заметить.
Отправляясь в лес, необходимо заранее предупредить об этом родственников, друзей или соседей, сообщив район сбора грибов и время, когда Вы предполагаете вернуться. В случае если этого не произойдет, Ваши родные или знакомые забьют тревогу и Вас начнут вовремя искать. Впрочем, имея мобильный телефон, Вы также можете сообщить о том, что потерялись, по телефонам: «101» или «112», при этом надо максимально точно указать место, где именно Вы зашли в лес и постараться описать то, что Вы видите вокруг.
Минувшей ночью из леса под Гусевом вывели двух заблудившихся мужчин
2 октября 2019, 14:40