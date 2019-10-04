В рамках Программы конкретных дел, реализуемой на территории Гусевского городского округа, ООО «Витенберг» производит ремонт тротуаров.
В частности, уже отремонтированы участки тротуара от дома № 1 до дома № 5 по улице Победы, возле магазина «Маяк», переложена брусчатка на отрезке улицы Московской от перекрестка с улицей Смирнова и переулком Пионерским, от магазина «Стрела» на улице Железнодорожной до перекрестка с улицей Ульяновых, также по улице Железнодорожной от ж/д переезда до автобусной остановки «Водоканал».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, и. о. заместителя главы Павел Нефедов и директор Службы заказчика-застройщика Эдуард Грезев проверили завершение работ по указанным выше адресам. Если некоторые участки не вызвали нареканий, то ряд из них глава администрации потребовал переделать. Александр Китаев поручил Службе заказчика-застройщика перед подписанием актов выполненных работ произвести экспертизу плитки, которая уложена на тротуаре.
Также представители городской администрации вместе с сотрудниками подрядной организации ООО «Витенберг» посетили дворы домов № 23,25 и 27 по проспекту Ленина, где ведутся работы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Здесь Александр Китаев также рекомендовал Эдуарду Грезеву внимательно произвести приемку не только всех видов работ, но и качества материалов, из которых выполнены тротуарная плитка, бордюры, поребрик и асфальтобетонное покрытие.
Городская администрация проверила отремонтированные тротуары в рамках программы конкретных дел
4 октября 2019, 11:34