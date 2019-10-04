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Городская администрация проверила отремонтированные тротуары в рамках программы конкретных дел

4 октября 2019, 11:34
Городская администрация проверила отремонтированные тротуары в рамках программы конкретных дел
В рамках Программы конкретных дел, реализуемой на территории Гусевского городского округа, ООО «Витенберг» производит ремонт тротуаров.

В частности, уже отремонтированы участки тротуара от дома № 1 до дома № 5 по улице Победы, возле магазина «Маяк», переложена брусчатка на отрезке улицы Московской от перекрестка с улицей Смирнова и переулком Пионерским, от магазина «Стрела» на улице Железнодорожной до перекрестка с улицей Ульяновых, также по улице Железнодорожной от ж/д переезда до автобусной остановки «Водоканал».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, и. о. заместителя главы Павел Нефедов и директор Службы заказчика-застройщика Эдуард Грезев проверили завершение работ по указанным выше адресам. Если некоторые участки не вызвали нареканий, то ряд из них глава администрации потребовал переделать. Александр Китаев поручил Службе заказчика-застройщика перед подписанием актов выполненных работ произвести экспертизу плитки, которая уложена на тротуаре.

Также представители городской администрации вместе с сотрудниками подрядной организации ООО «Витенберг» посетили дворы домов № 23,25 и 27 по проспекту Ленина, где ведутся работы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Здесь Александр Китаев также рекомендовал Эдуарду Грезеву внимательно произвести приемку не только всех видов работ, но и качества материалов, из которых выполнены тротуарная плитка, бордюры, поребрик и асфальтобетонное покрытие.
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Г
# 1Гость Гость
рекомендовал Эдуарду Грезеву внимательно произвести приемку не только всех видов работ, но и качества материалов, из которых выполнены тротуарная плитка, бордюры, поребрик и асфальтобетонное покрытие.
Че там рекомендовать, откаты уже получены, их что взад возвращать? Не, мы так не договаривались, этими деньгами уже кредиты на личные блага погашены.
Сегодня, 11:45   ЦитироватьОтветить
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Г
# 2Гость Вася
фотки зачёт, всё понятно без слов.  
видно и удивление (1) 
 и перемочить ногой заму (2)
не верится но ходить моно (3))
постоим помолчим от увиденного - нет слов (4)
КАК - - - уже от м-н Днестровский до остановки Водоканал, там с утра яма во всю длину была.
Сегодня, 12:31   ЦитироватьОтветить
20
О
# 3Оставить комментарий
в сторону бани дорожка рассыпается к е...ням.. ещё одна зима и капец.. пошла волнами местами ближе к погребальнице... это не добрые дела а деньги на ветер выкинули.. 3  года простояла и всё..
почему не ремонтируете ???
Сегодня, 12:42   ЦитироватьОтветить
30
1
# 41234
А рожи то какие серьёзные!  joy 
Сегодня, 14:19   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 5Гость Гость
Пудель грустен)
Сегодня, 14:56   ЦитироватьОтветить
00
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