Волонтеры объявили срочный сбор добровольцев на поиски заблудившихся в Гусевском городском округе двух женщин. Информация об этом опубликована на странице группы ВКонтакте «Поиск пропавших людей Калининград».
В сообщении говорится, что в Майском лесу рядом с посёлком Еловое заблудились две женщины 80 и 60 лет. Тем, кто готов помочь, просят отписаться в комментариях к публикации в группе ВКонтакте.
Объявлен срочный сбор добровольцев на поиски двух заблудившихся женщин в лесу под Гусевом
6 октября 2019, 23:33