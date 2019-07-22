Волонтёры объявили срочный сбор добровольцев на поиски заблудившихся в Гусевском районе грибников — двоих мужчин и женщины. Информация об этом опубликована в понедельник, 22 июля, на странице КРМОО «Центр поиска пропавших людей-Калининград» в соцсети «ВКонтакте», рассказывает. «Клопс»
«В Майском лесу заблудились две группы людей. Гусевский район, посёлок Еловое. Нужны добровольцы на помощь», — говорится в сообщении.
О пропаже грибников стало известно утром 22 июля. Владислав Романин, 1977 года рождения, и его друг Николай, возраст которого не указывается, приехали к лесу на белом микроавтобусе. Женщина, Вера Кирьянина, оставила на опушке жёлтый Renault. Машины припаркованы недалеко друг от друга.
Всех, кто готов присоединиться к поискам, просьба позвонить на горячую линию центра +7 (4012) 50-80-38.
Волонтёры ищут добровольцев для поиска заблудившихся грибников в Гусевском районе
22 июля 2019, 16:40
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