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Волонтёры ищут добровольцев для поиска заблудившихся грибников в Гусевском районе

22 июля 2019, 16:40
Волонтёры ищут добровольцев для поиска заблудившихся грибников в Гусевском районе
Волонтёры объявили срочный сбор добровольцев на поиски заблудившихся в Гусевском районе грибников — двоих мужчин и женщины. Информация об этом опубликована в понедельник, 22 июля, на странице КРМОО «Центр поиска пропавших людей-Калининград» в соцсети «ВКонтакте», рассказывает. «Клопс»

«В Майском лесу заблудились две группы людей. Гусевский район, посёлок Еловое. Нужны добровольцы на помощь», — говорится в сообщении.

О пропаже грибников стало известно утром 22 июля. Владислав Романин, 1977 года рождения, и его друг Николай, возраст которого не указывается, приехали к лесу на белом микроавтобусе. Женщина, Вера Кирьянина, оставила на опушке жёлтый Renault. Машины припаркованы недалеко друг от друга.

Всех, кто готов присоединиться к поискам, просьба позвонить на горячую линию центра +7 (4012) 50-80-38.
поиск людей грибники волонтёры
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Г
# 1Гость.
Шо, опять?!
Сегодня, 17:01   ЦитироватьОтветить
20
Е
# 2ЕвГен
Люди! Не знаете леса - НЕ ЛЕЗЬТЕ!!!!! А то потом странно выходит - если рыбаков уносит на льдине,то затраты, связанные с их спасением,автоматически на них и перекладываются,по закону...не пора ли такие же нормы вводить и для горе-грибников? Есть КОМПАС,ориентированию в лесу учат в начальной школе на уроках ОБЖ...не смартфоном единым живы, вообще-то!
Сегодня, 17:40   ЦитироватьОтветить
11
Г
# 3Гость.
ЕвГен,
Нет такого закона. Были идеи о том, что рыбаки должны оплачивать. А закона нет. Максимум штраф выпишут. Представляете какие там затраты. Ни один рыбак не расплатится с государством.
Сегодня, 18:12   ЦитироватьОтветить
11

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