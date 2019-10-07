Совет депутатов признал работу главы муниципального образования удовлетворительной

Напомним нашим читателям, что год назад в округе прошли выборы депутатов окружного Совета. Глава муниципалитета отчитался перед коллегами о проделанной работе за прошедший год. В частности, Андрей Гнездилов отметил, что окружным Советом депутатов было проведено 13 заседаний и рассмотрено в этот период было 162 вопроса. Депутаты, выслушав отчет, признали работу главы муниципального образования «удовлетворительной».
Также на заседании депутаты утвердили перечень мест, нахождение в которых вне зависимости от времени суток может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию. Так детям до 18 лет запрещается находиться в местах, где реализуется только алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
Кроме того народные избранники своим решением утвердили, что в зимний период не допускается нахождение детей на улице с 22.00 до 6.00. В летние каникулы это время сокращается на один час. В случае если ребенок будет находиться на улице позднее без родителей, сотрудниками правоохранительных органов будет составлен протокол, а на родителей или законных представителей наложен штраф.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»