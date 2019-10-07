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Информационный сайт города Гусева

Совет депутатов признал работу главы муниципального образования удовлетворительной

7 октября 2019, 12:17
Совет депутатов признал работу главы муниципального образования удовлетворительной
В минувшую среду состоялось очередное заседание окружного Совета депутатов. На повестке дня народных избранников было девять вопросов. Первым вопросом был отчет главы муниципального образования — председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова.

Напомним нашим читателям, что год назад в округе прошли выборы депутатов окружного Совета. Глава муниципалитета отчитался перед коллегами о проделанной работе за прошедший год. В частности, Андрей Гнездилов отметил, что окружным Советом депутатов было проведено 13 заседаний и рассмотрено в этот период было 162 вопроса. Депутаты, выслушав отчет, признали работу главы муниципального образования «удовлетворительной».

Также на заседании депутаты утвердили перечень мест, нахождение в которых вне зависимости от времени суток может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию. Так детям до 18 лет запрещается находиться в местах, где реализуется только алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Кроме того народные избранники своим решением утвердили, что в зимний период не допускается нахождение детей на улице с 22.00 до 6.00. В летние каникулы это время сокращается на один час. В случае если ребенок будет находиться на улице позднее без родителей, сотрудниками правоохранительных органов будет составлен протокол, а на родителей или законных представителей наложен штраф.
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Г
# 1Гусев
Лактионов, а что ты скажешь? 
Сегодня, 12:41   ЦитироватьОтветить
00
Р
# 2Роландас
Удовлетворительной, это означает на 3 балла? 
Сегодня, 13:41   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 3Гость Кило Ирисок
Также на заседании депутаты утвердили перечень мест, нахождение в которых вне зависимости от времени суток может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию. 
а на площади?
да там взрослому находиться морально тяжело, полный бзсхд
Сегодня, 14:54   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 4Гость Гость
Депутаты, выслушав отчет, признали работу главы
Вообщем, очередной междусобойчик провели и ладненько. Главное, чтоб денюжка ежемесячно на карточку капала, а там хоть трава не расти. И так каждый год, среднюю температуру по палате вывели и все довольны. 
Сегодня, 15:05   ЦитироватьОтветить
00
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