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Гусевская ДШИ закупает музыкальные инструменты в рамках федерального проекта «Культура»

21 октября 2019, 14:32
Гусевская ДШИ закупает музыкальные инструменты в рамках федерального проекта «Культура»
На оперативное совещание, которое проводил в начале октября глава администрации Александр Китаев, была приглашена директор Детской школы искусств Елена Корчемная.

Директор учреждения дополнительного образования рассказала собравшимся о федеральном национальном проекте «Культура», который начал реализовываться в текущем году. И о том что Гусевская ДШИ попала в число первых четырех школ в регионе (два учреждения дополнительного образования Калининграда и ДШИ города Светлогорска — прим.ред.) участниц проекта. Всего в Калининградской области 39 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Участниками проекта стали учреждения, показавшие большую эффективность в деятельности, по уровню реализации предпрофессиональных программ, результативности участия в конкурсах, количеству учащихся, продолжающих профессиональное обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Как отметила Елена Корчемная, в этом году выделенные на реализацию проекта суммы значительно больше, нежели будут в последующие годы. Гусевская ДШИ получила из федерального и регионального бюджетов почти 4 миллиона рублей, большая часть из которых пойдет на приобретение музыкальных инструментов, на остальные средства будет закуплено оборудование и учебные материалы.

По словам директора ДШИ на сегодняшний день уже произведена поставка музыкальных инструментов: 4 пианино, 3 скрипки, 2 домры, аккордеон, балалайка, флейта-пикколо, 2 электрогитары, звуковое оборудование, кресла для зрительного зала, где проходят выступления учащихся школы. Кроме того закуплена мебель ученическая для классов, мольберты для начинающих художников и учебные материалы. А чтобы родители и гости Детской школы искусств могли видеть достижения детей, на выделенные средства были закуплены витрины.

Как сказала Елена Корчемная, окончательная поставка закупленного оборудования ожидается в середине ноября.

Александр Китаев поручил своим службам усилить работу по включению в федеральную или областную программы капитальный ремонт здания Детской школы искусств.

ДШИ
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