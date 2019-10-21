Гусевская ДШИ закупает музыкальные инструменты в рамках федерального проекта «Культура»

Директор учреждения дополнительного образования рассказала собравшимся о федеральном национальном проекте «Культура», который начал реализовываться в текущем году. И о том что Гусевская ДШИ попала в число первых четырех школ в регионе (два учреждения дополнительного образования Калининграда и ДШИ города Светлогорска — прим.ред.) участниц проекта. Всего в Калининградской области 39 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Участниками проекта стали учреждения, показавшие большую эффективность в деятельности, по уровню реализации предпрофессиональных программ, результативности участия в конкурсах, количеству учащихся, продолжающих профессиональное обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.
Как отметила Елена Корчемная, в этом году выделенные на реализацию проекта суммы значительно больше, нежели будут в последующие годы. Гусевская ДШИ получила из федерального и регионального бюджетов почти 4 миллиона рублей, большая часть из которых пойдет на приобретение музыкальных инструментов, на остальные средства будет закуплено оборудование и учебные материалы.
По словам директора ДШИ на сегодняшний день уже произведена поставка музыкальных инструментов: 4 пианино, 3 скрипки, 2 домры, аккордеон, балалайка, флейта-пикколо, 2 электрогитары, звуковое оборудование, кресла для зрительного зала, где проходят выступления учащихся школы. Кроме того закуплена мебель ученическая для классов, мольберты для начинающих художников и учебные материалы. А чтобы родители и гости Детской школы искусств могли видеть достижения детей, на выделенные средства были закуплены витрины.
Как сказала Елена Корчемная, окончательная поставка закупленного оборудования ожидается в середине ноября.
Александр Китаев поручил своим службам усилить работу по включению в федеральную или областную программы капитальный ремонт здания Детской школы искусств.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»