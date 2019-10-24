Гусевский суд обязал Янтарьэнергосбыт восстановить подачу электроэнергии в квартиру местных жителей 24 октября 2019, 19:38

Жители Гусева обратились в городской суд с иском к ОАО «Янтарьэнергосбыт» о возобновлении подачи электроэнергии, которую отключили в июле 2019 года из-за задолженности в размере более 12 000 рублей. Установить причину образования задолженности истцам не удалось, поскольку все начисляемые платежи ими оплачивались.



При рассмотрении дела ответчик указал, что основанием для отключения электроэнергии стала непогашенная задолженность, которая образовалась за период с 2012 по 2017 годы, из которых основная часть задолженности образовалась за период с февраля 2012 года по октябрь 2014 года.



Вместе с тем, судом установлено, что по состоянию на 1 марта 2015 года задолженность ответчиков за потребленную электроэнергию составляла чуть больше 4 000 рублей. Данный факт ранее являлся предметом исследования при рассмотрении судом аналогичного дела между сторонами.



С учетом установленных в судебном заседании противоречий, суд пришел к выводу, что задолженность ответчиков за потребленную электроэнергию не превышала двух месячных размеров платы, определенных исходя из норматива потребления коммунальной услуги, в связи с чем действия ответчика по отключению электроэнергии нельзя признать обоснованными.



Решением Гусевского городского суда на ответчика возложена обязанность безвозмездно восстановить подачу электроэнергии в квартиру истцов.



Решение суда не вступило в законную силу.