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В Гусеве высадили более 600 деревьев

26 октября 2019, 13:52
В Гусеве высадили более 600 деревьев
Масштабная кампания по наведению порядка и озеленению территорий развернулась сегодня в городе Гусеве и округе.

С десяти утра местные жители, представители городской администрации, студенты, школьники и целые семьи спешили на закреплённые за ними участки и в парковую зону ФОКа.

В итоге совместными усилиями в течение двух часов было высажено более 600 деревьев.

Большое количество фотографий с мероприятия доступно в фотоальбоме группы городской администрации ВКонтакте.
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