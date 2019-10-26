Масштабная кампания по наведению порядка и озеленению территорий развернулась сегодня в городе Гусеве и округе.
С десяти утра местные жители, представители городской администрации, студенты, школьники и целые семьи спешили на закреплённые за ними участки и в парковую зону ФОКа.
В итоге совместными усилиями в течение двух часов было высажено более 600 деревьев.
Большое количество фотографий с мероприятия доступно в фотоальбоме группы городской администрации ВКонтакте.
В Гусеве высадили более 600 деревьев
26 октября 2019, 13:52