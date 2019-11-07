Сегодня в городском ДК звучали теплые слова в адрес сотрудников органов внутренних дел

Сегодня в преддверии профессионального праздника в Городском доме культуры звучали сердечные поздравления, пожелания и теплые слова для сотрудников органов внутренних дел. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Представители Правительства Калининградской области, администрации, окружного совета депутатов, местных сообществ и просто жители города собрались сегодня в зале, чтобы чествовать сильных духом, смелых и мужественных людей, ежедневно и неусыпно защищающих закон, порядок и мир.
Торжественное мероприятие, открытое выступлением военного оркестра, продолжила поздравительная речь начальника Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» подполковника полиции Руслана Молчанова.
Руслан Олегович наградил медалями и грамотами сотрудников, получивших повышение и отличившихся по службе, вручил подарки вдове майора полиции, матерям погибших, ветеранам службы.
Помощник первого заместитель Председателя Калининградской областной Думы Сергей Семёнов зачитал памятный адрес личному составу Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» от первого заместителя председателя Калининградской областной Думы шестого созыва Александра Богданова и поздравил сотрудников всех служб и подразделений Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» и ветеранов службы от себя лично.
Глава администрации Александр Китаев и глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного совета депутатов Андрей Гнездилов вручили грамоты и благодарственные письма сотрудникам отделения полиция города за личную порядочность, честность, преданность своему делу и долгу.
Всех, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка, поздравляли председатель совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов г. Гусева подполковник Василий Коляго, председатель ветеранской организации межмуниципального отдела МО МВД России «Гусевский» Андрей Алехин, и. о. заместителя командира по военно-политическое работе 11-го Армейского корпуса гвардии Роман Кожухов.
Память погибших на службе сотрудников, присутствующие почтили минутой молчания.
Завершил торжественное мероприятие праздничный концерт.
Еще раз желаем личному составу отдела МВД России «Гусевский», ветеранам и их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия, карьерного роста и успехов!
Сегодня в городском ДК звучали теплые слова в адрес сотрудников органов внутренних дел
7 ноября 2019, 16:55