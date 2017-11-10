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Сегодня в Городском доме культуры чествовали сотрудников органов внутренних дел

10 ноябрь 2017, 17:34
Сегодня в Городском доме культуры чествовали сотрудников органов внутренних дел
Сегодня в Городском доме культуры чествовали тех, кто стоит на страже закона и правопорядка – сотрудников органов внутренних дел. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

От имени главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова поздравила сотрудников и ветеранов Гусевского отдела внутренних дел с их профессиональным праздником его заместитель Людмила Томина: «Для всех жителей нашего округа вы - надежная крепкая стена, которая защищает нас от преступности и беззакония. Вы боритесь с коррупцией, с незаконным оборотом наркотиков, вы обеспечиваете общественный порядок. За это мы вам благодарны и очень вами гордимся!».

Людмила Томина вручила Благодарственные письма служащим правопорядка за их нелегкий и ответственный труд и, в качестве подарка, передала начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский», подполковнику полиции Руслану Молчанову сертификат на гимнастический комплекс для тренировок личного состава, а также годовой абонемент на посещение Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гусева лучшим сотрудникам ОВД г. Гусева.

Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов вручил благодарственные письма сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Гусевский»:
- инспектору отделения по работе с личным составом, лейтенанту внутренней службы Матюшиной Наталье Николаевне,
- оперуполномоченному отделения уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Зонненбергу Даниле Леонидовичу,
- заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» – начальнику отделения по Гусевскому городскому округу следственного отдела, подполковнику юстиции Зварич Елене Владимировне,
- оперуполномоченному отделения уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Байде Александру Алексеевичу,
- полицейскому отделения патрульно-постовой службы, старшему сержанту полиции Антонову Сергею Юрьевичу.

А также передал руководителю межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» Руслану Олеговичу Молчанову поздравительный адрес от депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина и 5 абонементов на посещение ФОКа.

В этот день почтили память тех, кого уже нет рядом, но кто не жалея ни сил, ни времени отдал свою жизнь служению народу.
Еще множество поздравлений принимали сотрудники органов внутренних дел, все это сопровождалось яркими танцами и песнями о мужестве и отваге людей в погонах.
Теги: Городской дом культуры полиция
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Шевельнул.А
# 1Шевельнул.А
А где Е.Е. и А.П Гнездилов. Игнор ментов.?
Сегодня, 17:58   ЦитироватьОтветить2
буся
# 2буся
На заглавной Леша-алкаш слева стоит. Недавно пьяного с Тополька и Сити выкидывали. Лучший сотрудник. Ха-ха-ха...
Сегодня, 19:00   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 3Гость Сергей
к празднику сотрудников ОВД экипаж дежурной части шерстил сегодня рынок. Составляли протоколы где торговали польской продукцией и др товарамы. Итог их работы: все скинулись от 3 до 5 т.р и сумки с продуктами (консервы колбаса кофе).
Сегодня, 19:10   ЦитироватьОтветить4
Янтарик
# 4Янтарик
А Распопов и Зацепин опять деньги Янтарного комбината разбазаривают или решили ментов подкупить?
Сегодня, 19:11   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 5Прохожий
Цитата: Янтарик
А Распопов и Зацепин опять деньги Янтарного комбината разбазаривают или решили ментов подкупить?

Нет он станет сером Гусева. Ему ААА обещал
Сегодня, 19:33   ЦитироватьОтветить1
Гость Татьяна
# 6Гость Татьяна
Цитата: Прохожий
Цитата: Янтарик
А Распопов и Зацепин опять деньги Янтарного комбината разбазаривают или решили ментов подкупить?

Нет он станет сером Гусева. Ему ААА обещал

Скорей бы. Сил ждать больше нет. А, то скоро бизнес закрывать придётся.
Сегодня, 20:04   ЦитироватьОтветить1
Случайно зашел
# 7Случайно зашел
Цитата: Прохожий
Цитата: Янтарик
А Распопов и Зацепин опять деньги Янтарного комбината разбазаривают или решили ментов подкупить?

Нет он станет сером Гусева. Ему ААА обещал

Это потому он ментов с праздником поздравил?)))На радостях)))))
Сегодня, 20:07   ЦитироватьОтветить0
Гость Геннадий
# 8Гость Геннадий
Это мудрое решение, а то скоро Гусев, станем Мусорском
Сегодня, 20:09   ЦитироватьОтветить0

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