Сегодня в Городском доме культуры чествовали сотрудников органов внутренних дел
10 ноябрь 2017, 17:34
Сегодня в Городском доме культуры чествовали тех, кто стоит на страже закона и правопорядка – сотрудников органов внутренних дел. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Городской дом культуры полиция
От имени главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова поздравила сотрудников и ветеранов Гусевского отдела внутренних дел с их профессиональным праздником его заместитель Людмила Томина: «Для всех жителей нашего округа вы - надежная крепкая стена, которая защищает нас от преступности и беззакония. Вы боритесь с коррупцией, с незаконным оборотом наркотиков, вы обеспечиваете общественный порядок. За это мы вам благодарны и очень вами гордимся!».
Людмила Томина вручила Благодарственные письма служащим правопорядка за их нелегкий и ответственный труд и, в качестве подарка, передала начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский», подполковнику полиции Руслану Молчанову сертификат на гимнастический комплекс для тренировок личного состава, а также годовой абонемент на посещение Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гусева лучшим сотрудникам ОВД г. Гусева.
Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов вручил благодарственные письма сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Гусевский»:
- инспектору отделения по работе с личным составом, лейтенанту внутренней службы Матюшиной Наталье Николаевне,
- оперуполномоченному отделения уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Зонненбергу Даниле Леонидовичу,
- заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» – начальнику отделения по Гусевскому городскому округу следственного отдела, подполковнику юстиции Зварич Елене Владимировне,
- оперуполномоченному отделения уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Байде Александру Алексеевичу,
- полицейскому отделения патрульно-постовой службы, старшему сержанту полиции Антонову Сергею Юрьевичу.
А также передал руководителю межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» Руслану Олеговичу Молчанову поздравительный адрес от депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина и 5 абонементов на посещение ФОКа.
В этот день почтили память тех, кого уже нет рядом, но кто не жалея ни сил, ни времени отдал свою жизнь служению народу.
Еще множество поздравлений принимали сотрудники органов внутренних дел, все это сопровождалось яркими танцами и песнями о мужестве и отваге людей в погонах.
От имени главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова поздравила сотрудников и ветеранов Гусевского отдела внутренних дел с их профессиональным праздником его заместитель Людмила Томина: «Для всех жителей нашего округа вы - надежная крепкая стена, которая защищает нас от преступности и беззакония. Вы боритесь с коррупцией, с незаконным оборотом наркотиков, вы обеспечиваете общественный порядок. За это мы вам благодарны и очень вами гордимся!».
Людмила Томина вручила Благодарственные письма служащим правопорядка за их нелегкий и ответственный труд и, в качестве подарка, передала начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский», подполковнику полиции Руслану Молчанову сертификат на гимнастический комплекс для тренировок личного состава, а также годовой абонемент на посещение Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гусева лучшим сотрудникам ОВД г. Гусева.
Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов вручил благодарственные письма сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Гусевский»:
- инспектору отделения по работе с личным составом, лейтенанту внутренней службы Матюшиной Наталье Николаевне,
- оперуполномоченному отделения уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Зонненбергу Даниле Леонидовичу,
- заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» – начальнику отделения по Гусевскому городскому округу следственного отдела, подполковнику юстиции Зварич Елене Владимировне,
- оперуполномоченному отделения уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Байде Александру Алексеевичу,
- полицейскому отделения патрульно-постовой службы, старшему сержанту полиции Антонову Сергею Юрьевичу.
А также передал руководителю межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» Руслану Олеговичу Молчанову поздравительный адрес от депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина и 5 абонементов на посещение ФОКа.
В этот день почтили память тех, кого уже нет рядом, но кто не жалея ни сил, ни времени отдал свою жизнь служению народу.
Еще множество поздравлений принимали сотрудники органов внутренних дел, все это сопровождалось яркими танцами и песнями о мужестве и отваге людей в погонах.
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