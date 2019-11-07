Гусевские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину 7 ноября 2019, 19:58

Сегодня, в честь 102 годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, коммунисты Гусева возложили цветы памятнику В. И. Ленина — создателю первого в мире государства социальной справедливости.



Прозвучали стихи Л. М. Прудниченковой, написанные специально к данному событию нашей истории.



День 7 ноября (стих)



Ноябрь набирает обороты

Холодности, промозглости своей.

Мне кажется, мы потеряли что-то,

Расправившись с историей людей,



Принёсших славу, веру и единство,

Надежды свет на мира торжество,

Гордившихся страной, своей Отчизной,

Победой Духа и Добра над Злом.



Мы много лет ходили на парады

С цветами, флагами, портретами вождей,

Несли мы транспаранты и плакаты,

Считая, что мы лучше и сильней



Любой из стран на этом белом свете.

Нас тешила иллюзия, игра

На нашей круглой, небольшой планете,

Что завтра будет лучше, чем вчера.



Мы были все наивными, как дети,

Ну, может быть, не все, но большинство.

Зато теперь гордиться стало нечем,

И снова в мире побеждает Зло.



Страна другая, жёстче стали люди.

Живём без веры в воплощение идей.

И сколько это продолжаться будет?

Зачем отняли праздник у людей?



Устаревают праздники, возможно,

И судьбы доживающих горьки.

Замены праздника дождаться было можно,

Когда уйдут на небо старики.