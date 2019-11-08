Житель Гусева спас котёнка, просидевшего на дереве четыре дня

Человек-паук спасает котёнка. Это не очередная франшиза известного фильма, а реальная история, которая произошла в Калининградской области.Пушистый комочек среди раскидистых веток вековых елей практически не виден, местная детвора обратила внимание на плач котёнка ещё четыре дня назад.Ни одна из служб, куда сигнализировали сердобольные горожане, не смогла предложить быстрый вариант спасения. Гусевцы обратились за помощью к уличному гимнасту Евгению Ильину. Студент Политехникума трижды брал главный приз на Масленицу, когда выше всех забирался на столб.Моросит мелкий дождь, на стволе множество старых ломких веток, Евгений демонстрирует феноменальную ловкость, силу и координацию движений. За считанные минуты молодой человек поднялся на высоту пятиэтажного дома. И вот несчастный котёнок в руках спасителя.Похвала воина интернационалиста дорогого стоит. Евгений скромно принимает слова благодарности. У молодого человека дома четыре кошки.История чудесного спасения котёнка мгновенно облетела весь город. В новом Специализированном центре компетенций для подготовки ветеринаров, студенты Колледжа агротехнологий и природообустройства провели тщательное обследование «Белки», сделали УЗИ всех органов.Белка нашла много новых друзей. Евгений Ильин в одну минуту стал кумиром местных школьников, фотографии спасённого котёнка стремительно набирают лайки в Интернете.