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Информационный сайт города Гусева

Волонтёрское движение в посёлке Калининское

11 ноября 2019, 10:38
Наши постоянные читатели уже знают, что в средней школе поселка Калининское Гусевского городского округа уже не один год работает эковолонтерский отряд. Свою активную деятельность юные волонтеры-экологи ведут под руководством учителя географии МОУ «Калининская СОШ» Надежды Крапивиной.

Мальчишки и девчонки Калининского твердо усвоили тесную взаимосвязь всего живого на нашей планете. Во всем мире эковолонтерское движение ставит своей целью массовое экологическое просвещение, призванное вовлечь как можно больше людей в деятельную заботу о природе. Поэтому в Калининской школе принимают участие в эковолонтерском движении не только учащиеся, но и выпускники школы, их семьи, друзья, родители, ближайшие знакомые и все люди, неравнодушные к окружающей среде.

Чтобы сохранить нашу экосистему, юные волонтеры Калининского ежегодно проводят акции в рамках «Зеленого патруля»: мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора на территории Калининского поселения; занимаются сбором и грамотной утилизацией отработанных батареек; проводят исследования качества воды в реке Красной.

Также эковолонтеры работают на воинских захоронениях округа; оказывают помощь семьям ветеранов труда и семьям ветеранов Великой Отечественной войны, а также людям с ограниченными возможностями здоровья по благоустройству территорий их дворов.

«Волонтеры леса» регулярно проводят мероприятия по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений: высаживают лиственные и хвойные деревья на территории Калининского поселения; заботятся о придорожных аллеях своего поселка. Кроме того, совместно с учащимися других школ Гусевского округа волонтеры Калининского приняли участие в создании первой Экологической тропы на территории ГРЭСовского леса.

Чтобы сохранить биоразнообразие родного поселка, юные волонтеры организовали «Молодежный парк поселка Калининское», где вывешивают скворечники, привлекая птиц, чтобы сберечь молодые деревца парка от вредителей.
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З
# 1ЗадолбалиДвоечники-писаки
КТо статью писал? Что со знанием русскойЯзыки? Раздел Пунктуация проштудировать надо... Ну, неприлично как-то, с ошибками писанину на весь свет выставлять!
Сегодня, 11:11   ЦитироватьОтветить
10
А
# 2Аркадиуш
судя по галстукам,это юные сбербанковцы
Сегодня, 11:30   ЦитироватьОтветить
00
С
# 3СМИ
ЗадолбалиДвоечники-писаки,
Местный брехунок "За долбанный труд", главред видимо проспал редакцию статьи. 
Сегодня, 12:12   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 4Гость Кило Ирисок
больше, еще больше групповых фоток,
их публикация, по мнению редакции, свидетельствует о типа, хорошо поставленной организационной работе админисрации, вовлечение в работу народных детских масс
Сегодня, 12:37   ЦитироватьОтветить
10
З
# 5ЗадолбалиДвоечники-писаки
СМИ,
Причём , делает это с завидной регулярностью.... 
Сегодня, 12:48   ЦитироватьОтветить
00
М
# 6Миша
Администрация муниципалитета не при делах.
В первый раз администрация узнала, что в районе такое есть от Калининградского правительства. 

Как в предыдущих статьях на сайте, напишите нам проект ведущему специалисту, где какие находятся в городе достопримечательности, а то не ведает сидя в администрации, так и тут. 
   
Сегодня, 13:28   ЦитироватьОтветить
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