В Гусеве совы облюбовали сад краеведческого музея

Сидят, как на выставке. Посмотреть на сов рядом с краеведческим музеем интересно и детям, и взрослым.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Совы облюбовали плодовые деревья, но, яблоками они не питаются. Специалисты утверждают, что за год одна птица может съесть до одной тысячи мышей.
Совы охотятся не только на полях, но и на дачных участках. Сотрудники музея предполагают, что умные птицы оценили благоустроенную территорию и ухоженные деревья.
Владимир Волохов, сотрудник Гусевского краеведческого музея:
— Когда мы их обнаружили, посмотреть хотели, что они ночью делают. Посмотрели видеокамеры, но они в объектив камер не попали, и даже охранники не смогли увидеть, как они попадают на деревья.
Юлия Гришанова, доцент института живых систем БФУ им. Канта:
— Это связано с их биологией. Совы, в принципе, ведут оседлый образ жизни. Та ушастая сова — это единственная сова, которая у нас мигрирует. Поэтому сейчас вы видели миграционную остановку, скопление сов на отдыхе. А вообще сов у нас можно и в Калининграде без проблем встретить в любой сезон. У нас гнездится в городе серая неясыть и та же ушастая сова.
Шум центральной улицы города, этих сов, похоже, не тревожит. Ночные хищники с кисточками на голове стали настоящей достопримечательностью музейного сада.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»