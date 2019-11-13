В Гусеве совы облюбовали сад краеведческого музея

На востоке области в посёлке Лозняки выпустили на волю подросшего птенца краснокнижного филина. А в Гусеве увидеть лесных птиц можно в центре города. Пернатые с большими глазами облюбовали деревья на территории краеведческого музея.Сидят, как на выставке. Посмотреть на сов рядом с краеведческим музеем интересно и детям, и взрослым.Совы охотятся не только на полях, но и на дачных участках. Сотрудники музея предполагают, что умные птицы оценили благоустроенную территорию и ухоженные деревья.Шум центральной улицы города, этих сов, похоже, не тревожит. Ночные хищники с кисточками на голове стали настоящей достопримечательностью музейного сада.