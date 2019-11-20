16 ноября 2019 года в Гусевском отделе ЗАГСа чествовали золотых юбиляров — семью Ивановых Григория Фарламеевича и Светлану Васильевну. Об этом рассказали в группе «ЗАГС (Агентство) Калининградской области».
Познакомились молодые люди на дне рождения друзей и больше не расставались. Все свободное от работы время ходили в кино и на танцы, держась за руки. Через полгода знакомства подали заявление в ЗАГС, а веселую свадьбу, с песнями и танцами под гармонь, сыграли 14 ноября 1969 года.
С тех пор, а прошло без малого полвека, супруги неустанно трудятся. Глава семьи служил по контракту в армии, трудился на Гусевском заводе свето-технической арматуры и в топливном отдел горисполкома, а последние 15 лет заведует хозяйством диаконического центра. Его золотые руки мастерски могут и автомобиль отремонтировать, и любую бытовую технику починить.
Светлана Васильевна все годы вкусно кормит и свою семью, и жителей города Гусева. Она работала и кондитером, поваром, и зав.производством в Гусевском общепите. Последние 15 лет Светлана Васильевна — шеф-повар детского учреждения «Центр развития семьи и ребенка».
Супруги создали крепкую и дружную семью, пронесли через годы любовь и уважение. Их жизнь является ярким примером для двух дочерей, четырех внучек и правнука. Под звуки свадебного марша юбиляры поставили свои подписи в честь памятного события и как в юные годы закружились в вальсе.
Виновники торжества с удовольствием принимали цветы и поздравления от родных и друзей. Творческим подарком для супругов стало выступление ансамбля «Любава». Юбилярам были вручены памятные поздравительные открытки от Губернатора Калининградской области и администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».