В рамках проекта «Услуга идёт к человеку» в Гусеве пенсионерам раздают «Конверты жизни»

В Гусеве у бабушек и дедушек в холодильниках теперь хранятся не только продукты, но и сведения, которые могут спасти жизнь. Это такая сокращённая версия медкарты. Их пенсионерам начали выдавать в рамках проекта «Услуга идёт к человеку». Его организаторы получили средства Фонда президентских грантов. Волонтёры и медики стараются оказывать адресную помощь. Делать для каждого именно то, в чём он нуждается.Группа медиков проводит осмотры гусевцев не в больнице, а в ДЮЦе. Дедушки посмотрели, где занимаются внуки и заодно проверили своё здоровье. Так работает проект «Услуга идёт к человеку».Проект «Услуга идёт к человеку» помогает сориентировать социальные службы и волонтёров на оказание адресной помощи. Кому-то нужно вскопать огород, кто-то нуждается в общении. Авторы идеи убеждены, что у трудных вопросов есть простые решения, говорят, что спасти человека может «Конверт жизни».Сведения о здоровье человека необходимы и врачам, и спасателям. Медицинская карта, как правило, хранится в больнице, а беда может случиться, где угодно. Гусевцы предлагают один экземпляр Конверта хранить дома, другой всегда должен быть с собой.Для заполнения карточки специалистам необходимо предъявить паспорт и номер страхового медицинского полиса. Сведения о здоровье вносятся медиками по итогам диспансеризации. Опыт гусевцев заинтересовал практически все ветеранские организации региона. Возможно, в скором времени «Конверты жизни» появятся повсеместно.