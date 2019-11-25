В рамках проекта «Услуга идёт к человеку» в Гусеве пенсионерам раздают «Конверты жизни»

В Гусеве у бабушек и дедушек в холодильниках теперь хранятся не только продукты, но и сведения, которые могут спасти жизнь. Это такая сокращённая версия медкарты. Их пенсионерам начали выдавать в рамках проекта «Услуга идёт к человеку». Его организаторы получили средства Фонда президентских грантов. Волонтёры и медики стараются оказывать адресную помощь. Делать для каждого именно то, в чём он нуждается.
Группа медиков проводит осмотры гусевцев не в больнице, а в ДЮЦе. Дедушки посмотрели, где занимаются внуки и заодно проверили своё здоровье. Так работает проект «Услуга идёт к человеку».
Людмила Иващук, врач терапевт:
— В данном случае, идёт гора к Магомеду, потому что Магомед не хочет идти иногда, ему тяжело, иногда лень просто.
Фёдор Селиченко, житель Гусева:
— Мне 69 лет, на следующий год 70 будет. Мне мои соседи и сослуживцы говорят, когда встречаемся, Фёдосыч, ты не стареешь.
Проект «Услуга идёт к человеку» помогает сориентировать социальные службы и волонтёров на оказание адресной помощи. Кому-то нужно вскопать огород, кто-то нуждается в общении. Авторы идеи убеждены, что у трудных вопросов есть простые решения, говорят, что спасти человека может «Конверт жизни».
Виталий Хвалей, корреспондент:
— В «Конверте жизни» содержится информация о том, какие лекарства принимает человек, на что аллергия. Есть и контактные данные близких.
Сведения о здоровье человека необходимы и врачам, и спасателям. Медицинская карта, как правило, хранится в больнице, а беда может случиться, где угодно. Гусевцы предлагают один экземпляр Конверта хранить дома, другой всегда должен быть с собой.
Василий Коляго, председатель ветеранской организации Гусева:
— «Конверт жизни» он действительно востребован жизнью, и мы уже по президентскому гранту обязались оформить 2000 «Конвертов жизни». Когда я говорю мы, это МФЦ и наша районная больница.
Наталья Шарашелидзе, директор МФЦ города Гусева:
— Мы решили, что «Конверт жизни» должен размещаться в холодильнике, магнит должен размещаться на холодильнике. И когда скорая помощь приезжает по вызову, они точно знают, где искать «Конверт жизни».
Для заполнения карточки специалистам необходимо предъявить паспорт и номер страхового медицинского полиса. Сведения о здоровье вносятся медиками по итогам диспансеризации. Опыт гусевцев заинтересовал практически все ветеранские организации региона. Возможно, в скором времени «Конверты жизни» появятся повсеместно.
В рамках проекта «Услуга идёт к человеку» в Гусеве пенсионерам раздают «Конверты жизни»
25 ноября 2019, 12:48