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Информационный сайт города Гусева

В рамках проекта «Услуга идёт к человеку» в Гусеве пенсионерам раздают «Конверты жизни»

25 ноября 2019, 12:48
В рамках проекта «Услуга идёт к человеку» в Гусеве пенсионерам раздают «Конверты жизни»
В Гусеве у бабушек и дедушек в холодильниках теперь хранятся не только продукты, но и сведения, которые могут спасти жизнь. Это такая сокращённая версия медкарты. Их пенсионерам начали выдавать в рамках проекта «Услуга идёт к человеку». Его организаторы получили средства Фонда президентских грантов. Волонтёры и медики стараются оказывать адресную помощь. Делать для каждого именно то, в чём он нуждается.

Группа медиков проводит осмотры гусевцев не в больнице, а в ДЮЦе. Дедушки посмотрели, где занимаются внуки и заодно проверили своё здоровье. Так работает проект «Услуга идёт к человеку».

Людмила Иващук, врач терапевт:
— В данном случае, идёт гора к Магомеду, потому что Магомед не хочет идти иногда, ему тяжело, иногда лень просто.

Фёдор Селиченко, житель Гусева:
— Мне 69 лет, на следующий год 70 будет. Мне мои соседи и сослуживцы говорят, когда встречаемся, Фёдосыч, ты не стареешь.

Проект «Услуга идёт к человеку» помогает сориентировать социальные службы и волонтёров на оказание адресной помощи. Кому-то нужно вскопать огород, кто-то нуждается в общении. Авторы идеи убеждены, что у трудных вопросов есть простые решения, говорят, что спасти человека может «Конверт жизни».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— В «Конверте жизни» содержится информация о том, какие лекарства принимает человек, на что аллергия. Есть и контактные данные близких.

Сведения о здоровье человека необходимы и врачам, и спасателям. Медицинская карта, как правило, хранится в больнице, а беда может случиться, где угодно. Гусевцы предлагают один экземпляр Конверта хранить дома, другой всегда должен быть с собой.

Василий Коляго, председатель ветеранской организации Гусева:
— «Конверт жизни» он действительно востребован жизнью, и мы уже по президентскому гранту обязались оформить 2000 «Конвертов жизни». Когда я говорю мы, это МФЦ и наша районная больница.

Наталья Шарашелидзе, директор МФЦ города Гусева:
— Мы решили, что «Конверт жизни» должен размещаться в холодильнике, магнит должен размещаться на холодильнике. И когда скорая помощь приезжает по вызову, они точно знают, где искать «Конверт жизни».

Для заполнения карточки специалистам необходимо предъявить паспорт и номер страхового медицинского полиса. Сведения о здоровье вносятся медиками по итогам диспансеризации. Опыт гусевцев заинтересовал практически все ветеранские организации региона. Возможно, в скором времени «Конверты жизни» появятся повсеместно.
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Г
# 1Гость Светлана
Только вот я не поняла: с моей 71-ти летней мамой никто на эту тему не вел бесед. Звонок на МОЙ телефон из МФЦ с уведомлением получения данной карточки МОЕЙ мамой.  Странная какая то для меня схема: передача персональных данных кем-то в МФЦ ( причем кто передавал данные, так и не смогла выяснить). Звонок на мой номер телефона, да и ещё забирать нужно в назначенном месте в назначенный час. Или это реализация денежных средств Гранта? Да и про помощь старикам я сильно сомневаюсь!!!!
Сегодня, 13:47   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 2Гость Наталья
Довели страну до того, что о пожилых людях не их дети должны заботится, а "служба спасения" с конвертом данных в холодильнике. Просто нет слов, одни эмоции.
Единая Россия, это ваших рук дело, теперь придумывает всякие гранты, чтоб тонущую лодку законопатить деньгами. 


Так и вижу у власть имущих и единоросов магниты и конверты на/в холодильниках. Такие свои личные мед заведения имеют, как например Елена Малышева или лечатся за границей. А остальным бирку на ухо с указанием, где хранится "конверт жизни". 
Сегодня, 15:36   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 3Гость Светлана
Одна показуха! Хорошо, у кого дети рядом! Хотелось бы увидеть на сайте ежеквартальный отчёт о мероприятиях, проведенных с одинокими людьми в рамках реализации данного проекта. А так, согласна с предыдущим комментатором-БИРКА В УХО!!!!!
Сегодня, 15:55   ЦитироватьОтветить
60
Г
# 4Гость Гость
Уважаемые граждане! Хочется немного прокоментировать о данной услуге. Если вас интересует есть ли реальная помощь нашим гражданам которые в силу возраста и обстоятельств не могут посетить МФЦ, очень рады вам индивидуально все рассказать и показать. Мы работаем не для галочки и не для пиара и индивидуальными выездами на дом занимаемся давно и бесплатно. А что касается звонка с МФЦ то могу ответить с уверенность что заявитель был у нас либо находился в больнице и на месте ему оформили данный конверт. 
Сегодня, 18:23   ЦитироватьОтветить
20
К
# 5КаменныйВек
Твою мать! В нормальных странах у стариков на руке браслет... Если что надо, нажал на кнопку и скорая на пороге... Все что нужно, у врачей в компе... Без всяких холодильников блин)))
Сегодня, 18:54   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 6Гость Гость
Конечно, есть страны где у пожилых браслеты, а есть еще кровати с подогревом и мед персонал круглосуточно рядом. Давайте реально смотреть на вещи, если у нас получилось реализовать Конверт жизни я думаю для наших одиноких, пожилых, инвалидов может оказаться спасением в опасной ситуации. 

Сегодня, 20:28   ЦитироватьОтветить
10
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