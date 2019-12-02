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Информационный сайт города Гусева

«Вести Калининград»: в Гусеве в тестовом режиме открыли движение автотранспорта через центр города

2 декабря 2019, 16:28
В Гусеве в тестовом режиме открыто движение автотранспорта через центр города. Реконструкция площади проводится в рамках программы Минстроя России по созданию комфортной городской среды.

Движение машин через площадь в Гусеве разрешено во всех направлениях. Главный вопрос, который волнует автомобилистов — будут пробки, или нет.

Юрий Мазаев, житель Гусева:
— Вот надо ехать мне в основном в сторону Черняховска, теперь надо делать такой круг, а почему не сделали, как было — прямо, вот на такой круг — это лишнее движение.

Денис Щепин, житель Гусева:
— Да, всё нормально. Красиво сделали по красоте, всё нормально.

Светофоры яркие — светодиодные, на асфальте дорожная разметка из термопластика, специалисты уверяют, что этот материл в восемь раз долговечнее краски.

Николай Гусак, житель Гусева:
— Нормально, «пятёрку» надо ставить, трудились, молодцы.

Галина Герсименко, жительница Гусева:
— Посмотрите, какое пространство, сразу видно, что это центр города.

Пешеходные дорожки из клинкерной плитки, бордюры из натурального камня. На реконструкцию площади в Гусеве, с учётом строительства фонтана, израсходовано более двух сотен миллионов бюджетных рублей.

Александр Китаев, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— С самого начала реализации проекта всё находилось на пристальном контроле регионального правительства. Темпы напряжённые, работаем без выходных, работаем уже почти в две смены. Все заинтересованы в успешной реализации проекта.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Реконструкция площади завершится в конце года. Водить хороводы вокруг ёлки гусевцы будут уже на новом месте — в семидесяти шагах от Храма Всех Святых.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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# 1Житель
Когда лесную красавицу установите, спросите у стариков с пенсией в 8 тыс. нравится она им или нет. Главное не нарваться на пенсионера, который ответит, что он... последний с солью доедает. 
Сегодня, 17:27   ЦитироватьОтветить
101
Ш
# 2Шпала
кол вам с минусом за такую площадь! На от--бись сделали 200 лямов по карманам распихали с довольной мордой комментарии даем, что все на контроле... Стыд и позор!
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить
142
О
# 3О_О
Темень страшенная. Как в деревне, по сравнению с остальным городом. До ремонта было светло, теперь не видно ничего.
Сегодня, 17:38   ЦитироватьОтветить
110
М
# 4Миша
О_О,
над дорогой на площади (круговое движение)  повесили рассеивающие садово-парковые фонари, а где горизонтальное освещение дорожного полотна ?

так же поддерживаю, что стало темней, кто мерил сколько канделов на метр квадратный сейчас ?
Сегодня, 17:56   ЦитироватьОтветить
140
М
# 5Михайлов
Надо быть "полным Китаевым", чтобы такое освещение на площади сделать. Вы там с "Урбаном" совсем страх потеряли?
Сегодня, 18:10   ЦитироватьОтветить
80
1
# 6123
Миша,
Согласен с вами, сейчас на период новогодних праздников повесят гирлянды, будет посветлей, а в остальное время-полный негр в ночи.
Красивые кованные столбы, вопросов нет. Но вот профессиональное освещение, да ещё на таком перекрёстке, просто необходимо. 
Я так понимаю, при проектировании площади, в том числе инфраструктуры, в этом вопросе "конь не валялся". 
Сегодня, 18:20   ЦитироватьОтветить
50
з
# 7знающий
123,
Пол заказу в проекте должно быть 30 люменов. А сколько в реальности - никто не знает.
Сегодня, 19:44   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 8Гость Игорь
38 лет за рулем, светофоры на круговом-нонсенс. А на сто метров три светофора это жесть. Плюс остановка на мосту как согласуется с ПДД?
Сегодня, 20:12   ЦитироватьОтветить
50
3
# 9321
Я так понимаю, что на выезде с кольца не нужно останавливаться перед светофором на красный свет, за исключением пропуска пешеходов, согласно пункту 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. 

13.7. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.
Сегодня, 21:47   ЦитироватьОтветить
10
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