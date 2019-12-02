«Вести Калининград»: в Гусеве в тестовом режиме открыли движение автотранспорта через центр города

В Гусеве в тестовом режиме открыто движение автотранспорта через центр города. Реконструкция площади проводится в рамках программы Минстроя России по созданию комфортной городской среды.Движение машин через площадь в Гусеве разрешено во всех направлениях. Главный вопрос, который волнует автомобилистов — будут пробки, или нет.Светофоры яркие — светодиодные, на асфальте дорожная разметка из термопластика, специалисты уверяют, что этот материл в восемь раз долговечнее краски.Пешеходные дорожки из клинкерной плитки, бордюры из натурального камня. На реконструкцию площади в Гусеве, с учётом строительства фонтана, израсходовано более двух сотен миллионов бюджетных рублей.