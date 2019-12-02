«Вести Калининград»: в Гусеве в тестовом режиме открыли движение автотранспорта через центр города

Движение машин через площадь в Гусеве разрешено во всех направлениях. Главный вопрос, который волнует автомобилистов — будут пробки, или нет.
Юрий Мазаев, житель Гусева:
— Вот надо ехать мне в основном в сторону Черняховска, теперь надо делать такой круг, а почему не сделали, как было — прямо, вот на такой круг — это лишнее движение.
Денис Щепин, житель Гусева:
— Да, всё нормально. Красиво сделали по красоте, всё нормально.
Светофоры яркие — светодиодные, на асфальте дорожная разметка из термопластика, специалисты уверяют, что этот материл в восемь раз долговечнее краски.
Николай Гусак, житель Гусева:
— Нормально, «пятёрку» надо ставить, трудились, молодцы.
Галина Герсименко, жительница Гусева:
— Посмотрите, какое пространство, сразу видно, что это центр города.
Пешеходные дорожки из клинкерной плитки, бордюры из натурального камня. На реконструкцию площади в Гусеве, с учётом строительства фонтана, израсходовано более двух сотен миллионов бюджетных рублей.
Александр Китаев, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— С самого начала реализации проекта всё находилось на пристальном контроле регионального правительства. Темпы напряжённые, работаем без выходных, работаем уже почти в две смены. Все заинтересованы в успешной реализации проекта.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Реконструкция площади завершится в конце года. Водить хороводы вокруг ёлки гусевцы будут уже на новом месте — в семидесяти шагах от Храма Всех Святых.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»