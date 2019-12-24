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Предприниматель отделалась «лёгким испугом» за незаконную торговлю алкоголем в Гусеве

24 декабря 2019, 22:28
Предприниматель отделалась «лёгким испугом» за незаконную торговлю алкоголем в Гусеве
В Арбитражном суде Калининградской области не нашли оснований для наказания штрафом индивидуального предпринимателя Любови Ковалёвой за незаконную торговлю крепким алкоголем в Гусеве — в разное время и в разных местах, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

Ковалёва поставила свой бизнес на здоровый экономический фундамент, рассредоточив его по восточной столице региона.

Первый раз её поймали в магазине «Днестровский» на улице Железнодорожной, 47, 1 августа 2019 года. В присутствии женщины составили протокол об административном правонарушении. Сама она отрицала свою причастность, ссылаясь на то, что продавец «реализовывала спиртное без её ведома».

Уже 29 сентября 2019 года Ковалёва забыла о случившемся. В другой её точке, в магазине «Фея» на центральной улице города — Московской, 24 — у неё снова изъяли нелегальный алкоголь. В ход пошла та же отговорка — «без её ведома торговала продавец».

Полиция составила протокол о двух административных правонарушениях почему-то в один и тот же день — 24 октября 2019 года. Оба протокола пришли в арбитражный суд к судье Зинченко.

Он рассмотрел их в один и тот же день — 18 декабря 2019 года — и постановил ограничиться предупреждением, поскольку «доказательств, свидетельствующих о том, что предприниматель ранее привлекался к административной ответственности, суду не представлено».
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П
# 1Протуберанец
Составлять протоколы административного правонарушения по арбитражно-процессуальному кодексу РФ ещё тот геммор. Просто у полицаев не хватило юридической подкованности в этом вопросе, а так эту ЧПшницу хамовитую с её сородичами давно бы ошкурили. 
Вчера, 22:33   ЦитироватьОтветить
80
С
# 2Смешно
И  Тополек в "шапке невидимке" стоит))) Всё знают и никто не видит. 
Вчера, 23:15   ЦитироватьОтветить
30
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