Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» — секретарь гусевского отделения партии «Единая Россия» Александр Китаев и первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой❄ пришли на праздник в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток», где на сегодняшний день находятся 34 воспитанника. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Вместе со сказочными персонажами глава администрации и депутат раздали новогодние сладкие подарки, пожелали всем веселого Нового года и Рождества Христова и пригласили на городские мероприятия, которые уже с завтрашнего дня и до окончания каникул будут проходить возле главной городской ёлки на площади.
Александр Китаев и Александр Богданов поздравили воспитанников центра «Росток»
27 декабря 2019, 19:01