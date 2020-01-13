Уже пять лет в Гусеве работает Многофункциональный центр

Прошло уже пять лет с тех пор, как в декабре 2014 года в Гусеве открылся Многофункциональный центр. В свой день рождения Многофункциональный центр вспоминает о достижениях и делится планами на будущее.За пять лет Центром оказано свыше ста тысяч услуг. Гусевский МФЦ одним из первых в Калининградской области приступил к оказанию услуг слабослышащим гражданам с привлечением сурдопереводчиков, принял участие в реализации проекта «Услуга идет к человеку», начал оказывать платные услуги, выездные услуги по месту проживания заявителей, создана новая услуга «Конверт жизни».В августе прошлого года Центр занял второе место в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный центр Калининградской области» в номинации «Лучший МФЦ», на котором представил практику оказания услуги «Конверт жизни».В прошлом октябре в составе комплексной заявки Калининградской области на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России», который проводится Министерством экономического развития РФ, Центром была направлена конкурсная заявка на участие в конкурсе в номинации «Лучший проект МФЦ», на котором МФЦ представляет опыт реализации проекта «Услуга идет к человеку».Свой юбилей сотрудники Многофункционального центра провели в кругу детей Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток». Вместе с сотрудниками МФЦ поздравить воспитанников центра пришли Дед Мороз и Снегурочка. Детям подарили сладкие новогодние подарки, совместно спели праздничную песенку и замечательно провели время. Самая большая радость видеть счастливые глаза детей.Также, в честь дня пятилетия МФЦ в Центре проводится конкурс детского рисунка «МФЦ будущего». Подведение итогов и награждение победителей состоялось 26 декабря 2019 года.МФЦ работает для людей — с пользой, заботой, улыбкой — уже 5 лет!