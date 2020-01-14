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Информационный сайт города Гусева

Местные власти и молодёжная администрация наметили планы на будущее

14 января 2020, 23:18
Местные власти и молодёжная администрация наметили планы на будущее
Сегодня в конференц-зале глава администрации Александр Китаев, заместители главы и руководители управлений, отделов приветствовали юношей и девушек, представивших свои кандидатуры на должности в молодежной администрации МО «Гусевский городской округ» 2020-2021. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Со многими сотрудники хорошо знакомы: это активные ребята, уже успешно реализующие свой потенциал в социальных проектах, общественной деятельности, волонтариате. Молодежная администрация — интересный шанс получить новый опыт, узнать больше о муниципальной службе, деятельности органов местного самоуправления и, возможно, задуматься о карьере государственного служащего.

После беседы, во время которой сотрудники администрации и молодежь узнали ожидания друг друга от предстоящей совместной деятельности, кандидатуры были утверждены и приняты единогласно. На должность, дублирующую функции главы администрации, избран Лев Планкин.

Также обе администрации наметили план деятельности, встреч, цели и задачи.

Желаем представителям новой молодежной администрации успехов, побед и неиссякаемой энергии в их труде на благо города!
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# 1Андрей (не Петрович)
Помелькают в новостных лентах соцсетей и разбегутся как предшественники кто-куда. В основном в Калининград пока молодые.
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