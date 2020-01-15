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В Городском музее отпраздновали Васильев вечер

15 января 2020, 15:31
В Городском музее отпраздновали Васильев вечер
У многих из нас праздничное настроение сохраняется и после окончания официальных каникул, ведь в ночь с 13 на 14 января в нашей стране отмечают Старый Новый год. Этот праздник появился из-за расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. В этот день русский народ провожал старый год и старался как можно веселее встретить наступление нового. Праздник, непременно, сопровождался обильным и щедрым застольем.

Накануне Старого Нового года 13 января в Гусевском музее отпраздновали Васильев вечер, именуемый в честь православного праздника святителя Василия Великого. Празднование Васильева вечера в кругу друзей стало ежегодной традицией и возможностью сказать слова благодарности тем, кто на протяжении всего года активно участвовал в жизни музея, временем подведения итогов года.

С приветственным словом к гостям обратилась директор музея Наталья Ситникова, представив собравшимся презентацию об итогах работы за 2019 год и достижениях Гусевского музея. Еще одна сложившаяся традиция в праздновании Васильева вечера, обращение к элементам традиционной народной культуры — выступление Экспериментального фольклорного ансамбля ЛетАвИца. Звучали рождественские песнопения, колядки различных областей России, народные песни. Солисты ансамбля рассказали гостям об обычаях и истории празднования на Руси Васильева вечера и Старого Нового года. Гостям было предложено поучаствовать в викторине традиций народного костюма. Победитель, отгадавший наибольшее количество старинных слов, получил в подарок куклу-оберег. Коллектив ансамбля ЛетАвИца предстал перед зрителями в этнографических костюмах из собственной коллекции, что дополнило колорит праздника.

Продолжился вечер за дружеской беседой и щедрыми угощениями. Главными блюдами стола стали кутья и сбитень, сваренные по традиционным рецептам. Не обошлось застолье без блюда, символизирующего благополучие и плодородие — поросенка, в этот вечер оно было приготовлено из картофеля. Гости зарядились праздничным настроением, желали друг другу благополучия и здоровья в новом году.

Музей города Гусева
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А
# 1Анна
Встреча в честь святого и тут же кукла-оберег. Соединение христианства с язычеством? Или просто все в кучу?
Сегодня, 16:41   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Кило Ирисок
Цитата: Анна
Встреча в честь святого и тут же кукла-оберег. Соединение христианства с язычеством? Или просто все в кучу?

а что, "святитель" и "святой" это одно и то же?

Святи́тель (церк.-слав. свѧти́тєль; др.-греч. ἀρχιερεύς) — архиерей[1].

Свято́й (от праслав. svętъ, svętъjь[1]; мн. ч. — святы́е) — личность, особенно чтимая в различных религиях за святость, благочестие, праведность, стойкое исповедание веры, в теистических религиях — за ходатайство перед Богом за людей[2][3].
в тексте "святитель Василий Великий"
Сегодня, 17:05   ЦитироватьОтветить
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