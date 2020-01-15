В Городском музее отпраздновали Васильев вечер

Музей города Гусева

У многих из нас праздничное настроение сохраняется и после окончания официальных каникул, ведь в ночь с 13 на 14 января в нашей стране отмечают Старый Новый год. Этот праздник появился из-за расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. В этот день русский народ провожал старый год и старался как можно веселее встретить наступление нового. Праздник, непременно, сопровождался обильным и щедрым застольем.Накануне Старого Нового года 13 января в Гусевском музее отпраздновали Васильев вечер, именуемый в честь православного праздника святителя Василия Великого. Празднование Васильева вечера в кругу друзей стало ежегодной традицией и возможностью сказать слова благодарности тем, кто на протяжении всего года активно участвовал в жизни музея, временем подведения итогов года.С приветственным словом к гостям обратилась директор музея Наталья Ситникова, представив собравшимся презентацию об итогах работы за 2019 год и достижениях Гусевского музея. Еще одна сложившаяся традиция в праздновании Васильева вечера, обращение к элементам традиционной народной культуры — выступление Экспериментального фольклорного ансамбля ЛетАвИца. Звучали рождественские песнопения, колядки различных областей России, народные песни. Солисты ансамбля рассказали гостям об обычаях и истории празднования на Руси Васильева вечера и Старого Нового года. Гостям было предложено поучаствовать в викторине традиций народного костюма. Победитель, отгадавший наибольшее количество старинных слов, получил в подарок куклу-оберег. Коллектив ансамбля ЛетАвИца предстал перед зрителями в этнографических костюмах из собственной коллекции, что дополнило колорит праздника.Продолжился вечер за дружеской беседой и щедрыми угощениями. Главными блюдами стола стали кутья и сбитень, сваренные по традиционным рецептам. Не обошлось застолье без блюда, символизирующего благополучие и плодородие — поросенка, в этот вечер оно было приготовлено из картофеля. Гости зарядились праздничным настроением, желали друг другу благополучия и здоровья в новом году.