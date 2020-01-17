В городской библиотеке состоялась презентация книги «Долг. Записки офицера Советской армии» 17 января 2020, 16:40

16 января гостеприимно встретила Центральная библиотека гостей из Зеленоградской библиотеки имени Ю. Н. Куранова. В этот день библиотеки получили в подарок от Зеленоградской городской библиотеки в дар книгу ветерана Великой Отечественной войны В. И. Чернова «Долг. Записки офицера Советской армии».



Презентацию книги для читателей библиотеки провели сотрудники Зеленоградской библиотеки: главный библиотекарь сектора краеведения Шумилова Н.А. и заведующая библиотекой Могсен Л.К..



Книга «Долг. Записки офицера Советской армии» — живой, волнующий, проникновенный рассказ о фронтовых друзьях и дорогах войны. Автор в яркой художественно-публицистической форме поведал неприкрытую правду о героизме и славе советского солдата. Повествование увлекает читателя буквально с первых строк, благодаря выразительной авторской речи.



Книга займет достойное место в ряду замечательных книг о войне и будет интересна широкому кругу читателей.