Подписан контракт с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции ДШИ

Сегодня администрация подписала контракт с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции ДШИ, и уже состоялось первое совещание на месте, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, сотрудники администрации, директор ДШИ Елена Корчемная обсудили с руководителем подрядной организации детали будущего ремонта, утвердили график работ и количество людей, задействованных на объекте.
С первого дня главой взяты на контроль сроки и качество выполнения работ.
Исходя из информации на сайте госзакупок, ремонтные работы будет выполнять компания ООО «Регионстройтрест». В ходе торгов подрядчик снизил цену с 11 842 000 до 11 782 790 рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 90 дней со дня заключения контракта.