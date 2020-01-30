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Информационный сайт города Гусева

Подписан контракт с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции ДШИ

30 января 2020, 18:14
Подписан контракт с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции ДШИ
Сегодня администрация подписала контракт с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции ДШИ, и уже состоялось первое совещание на месте, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, сотрудники администрации, директор ДШИ Елена Корчемная обсудили с руководителем подрядной организации детали будущего ремонта, утвердили график работ и количество людей, задействованных на объекте.

С первого дня главой взяты на контроль сроки и качество выполнения работ.

Исходя из информации на сайте госзакупок, ремонтные работы будет выполнять компания ООО «Регионстройтрест». В ходе торгов подрядчик снизил цену с 11 842 000 до 11 782 790 рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 90 дней со дня заключения контракта.
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