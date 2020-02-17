В Гусеве троих предпринимателей привлекли к ответственности за выплаты «серых зарплат» 17 февраля 2020, 10:03

По постановлениям Гусевской городской прокуратуры к административной ответственности за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками привлечено три индивидуальных предпринимателя города Гусева.



Так, Гусевской городской прокуратурой по поступившим обращениям граждан, содержащим сведения об отказе работодателей в заключении трудовых договоров с работниками, организованы проверочные мероприятия в отношении ИП Русакова, ИП Шимченко и ИП Ковалевой, осуществляющих деятельность в городе Гусеве, по результатам проведения которых выявлены факты уклонения работодателей от заключения трудовых договоров с работниками и факты выплат работникам «серых зарплат».



В связи с допущенными нарушениями требований трудового законодательства и.о. Гусевского городского прокурора в отношении указанных индивидуальных предпринимателей вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновным лицам назначены наказания в виде штрафов в размере 10, 8 и 5 тысяч рублей соответственно.