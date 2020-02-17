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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве троих предпринимателей привлекли к ответственности за выплаты «серых зарплат»

17 февраля 2020, 10:03
В Гусеве троих предпринимателей привлекли к ответственности за выплаты «серых зарплат»
По постановлениям Гусевской городской прокуратуры к административной ответственности за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками привлечено три индивидуальных предпринимателя города Гусева.

Так, Гусевской городской прокуратурой по поступившим обращениям граждан, содержащим сведения об отказе работодателей в заключении трудовых договоров с работниками, организованы проверочные мероприятия в отношении ИП Русакова, ИП Шимченко и ИП Ковалевой, осуществляющих деятельность в городе Гусеве, по результатам проведения которых выявлены факты уклонения работодателей от заключения трудовых договоров с работниками и факты выплат работникам «серых зарплат».

В связи с допущенными нарушениями требований трудового законодательства и.о. Гусевского городского прокурора в отношении указанных индивидуальных предпринимателей вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновным лицам назначены наказания в виде штрафов в размере 10, 8 и 5 тысяч рублей соответственно.
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З
# 1Зритель
Таких в городе не мало. 
Сегодня, 10:28   ЦитироватьОтветить
121
Д
# 2Доярка с Горгаза
Мочи последних предпренимателей!
И главное, чтоб другие даже и не задумывались о предпренимательстве.
Сегодня, 11:04   ЦитироватьОтветить
85
А
# 3Андрей (не Петрович)
Арцах проверьте! Там почти все неофициально работают за копейки.
Сегодня, 12:20   ЦитироватьОтветить
60
н
# 4нюша
Зритель,практически все ип. так работают.

Сегодня, 13:17   ЦитироватьОтветить
61
Г
# 5Гость Евгений
Когда на площади люди работали без договоров Сева спал, а тут работать начал.
Сегодня, 13:28   ЦитироватьОтветить
151
Ж
# 6Житель
Размерами штрафов насмешили....хоть бы не писали уже...
Сегодня, 13:46   ЦитироватьОтветить
80
А
# 7Ать
Доярка с Горгаза,
Где же тогда люди работать будут ? Чем семьи кормить будут?

Люди сами оформляться не хотят .Потому что зарплата от налогов уменьшается  а рабочим пенсионерам не дают дотации от государства 
Сегодня, 18:41   ЦитироватьОтветить
40
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