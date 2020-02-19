В Гусеве открылась выставка, которая представляет уникальные факты о жизни советских военнопленных в Норвегии 19 февраля 2020, 17:18

19 февраля в Большом выставочном зале городского музея прошло открытие выставки, посвященной советским военнопленным в немецких концлагерях Норвегии.



Пронзительно и трогательно звучали на мероприятии музыкальные композиции «Бухенвальдский набат», «Песня о далекой Родине» в исполнении Ксенофонтовой Анна и Трио «Ностальжи».



В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годы в оккупированную гитлеровцами Норвегию были отправлены 100 тысяч советских военнопленных — солдат и офицеров Красной Армии, 13700 из которых погибли. На территории страны фашистами была создана мощная концентрационная система, насчитывающая 500 лагерей. Условия содержания военнопленных в немецких лагерях были ужасающими, местное население по мере сил поддерживало заключенных, тайком передавая им еду и одежду. Выставка передает человеческую боль, которая не может не тронуть. Этот пронизывающий взгляд на фотографии военнопленного на первом планшете — призыв к нам, живущим сейчас: «Нет войне!».



Экспозиция является результатом работы Центра Фалстад — мемориала и исследовательского центра, расположенного близ бывшего нацистского концлагеря для военнопленных Фалстад, функционировавшего в сентябре 1941-мае 1945 годах. Автор выставки — Марианне Неерланд Сулейм, доктор наук, хранитель Центра Фалстад. На протяжении 13 лет она занимается данной темой, опубликовав ряд исследований. Материалы выставки восстанавливают общую картину судеб советских военнопленных, раскрывают причины размещения столь значительного их числа именно в Норвегии, описывают организацию лагерей военнопленных, условия их содержания и использования в интересах армии и флота Германии. Много внимания уделяется отношениям норвежцев и советских военнопленных, вопросам репатриации военнопленных. На выставке представлены уникальные архивные фотодокументы, рассказывающие о трагических судьбах наших соотечественников. Фотографии сопровождаются пояснительными текстами на русском и норвежских языках.



Цель передвижной выставки «Советские военнопленные в Норвегии» — распространение знаний в России и Норвегии об очень важной части нашей общей истории, которая долгое время умалчивалась, — так считает директор Центра Фалстад Туне Йерстад. Планируется дальнейшее экспонирование передвижной выставки «Советские военнопленные в Норвегии» по всей России. В Гусевском музее выставка продолжит работу до 18 марта 2020 года.