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В Гусеве прошли праздничные гулянья «Широкая Масленица»

1 марта 2020, 19:02
Сегодня на Центральной площади праздновали Широкую Масленицу: развернулись палатки с различными поделками ручной работы от мастеров ДПИ, работали интерактивные площадки «Молодецкие забавы», «Масленичная шкатулка», «Собирайся детвора, Масленица у двора», в которых жители принимали участие.

В проводах зимы в Гусеве приняли участие более пяти тысяч человек. Каждый желающий мог отведать вкусных и румяных блинов. Проходили различные конкурсы, участники которых были награждены призами.

По традиции завершились гуляния сожжением чучела Масленицы.
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М
# 1Масленица
Даже чучело толком собрать не смогли, в 2 секунды ткань сожгли, а дальше... бревна. У нас что, проблемы с сеном и соломой или с креативом? 
Вчера, 19:25   ЦитироватьОтветить
118
5
# 2555
дорогие подписчики! вы молодцы и сделали очень хороший праздник, вы сожгли чучело очень красиво. 😎  😋  😍  😉  😄  😊 
Вчера, 19:55   ЦитироватьОтветить
35
Ж
# 3Житель.
Праздник очень понравился. Огромное спасибо всем кто его организовал. Было чем заняться и взрослым и детям. Мы пожалуй первый раз провели время от начала и до сожжения Масленицы. Сама Масленица то же продуманная, в прошлом году сено задымило все. А негативные люди найдутся везде. Всех с праздником!
Вчера, 21:49   ЦитироватьОтветить
101
С
# 4Старик Хоттабыч
Праздник удался. Хорошо, что му-му не было с его прошениями  о прощении.
Сегодня, 06:29   ЦитироватьОтветить
22
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