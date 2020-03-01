В Гусеве прошли праздничные гулянья «Широкая Масленица» 1 марта 2020, 19:02

Сегодня на Центральной площади праздновали Широкую Масленицу: развернулись палатки с различными поделками ручной работы от мастеров ДПИ, работали интерактивные площадки «Молодецкие забавы», «Масленичная шкатулка», «Собирайся детвора, Масленица у двора», в которых жители принимали участие.



В проводах зимы в Гусеве приняли участие более пяти тысяч человек. Каждый желающий мог отведать вкусных и румяных блинов. Проходили различные конкурсы, участники которых были награждены призами.



По традиции завершились гуляния сожжением чучела Масленицы.