На очередном заседании окружного Совета депутатов Гусевского округа депутаты фракции ЛДПР высказались против изменения в отдельные решения в сфере муниципальной службы, сообщается на сайте регионального отделения партии. Как рассказала помощник председателя окрсовета Елена Садовская, в новой редакции предлагается заменить слова о своевременном назначении ежемесячной надбавки за выслугу лет «в размере до 30% от должностного оклада» на «в размере до 100% от должностного оклада».
Кроме того, добавить абзац, что главе Гусевского городского округа и главе администрации округа «установить предельный размер добавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы». Что уж за особые такие условия, которые требуют максимальной надбавки, докладчик не объяснила.
Помимо этого, чиновники настаивают на своём премировании за выполнение «особо важных и сложных заданий». При этом поясняется, что эти «особо сложные и важные» — разработка нормативных актов, «решение вопросов местного значения с обязательным соблюдением качества их исполнения», «оперативность и профессионализм». То есть, по сути, всё то, что входит в прямые обязанности чиновника.
Ещё один пункт — увеличение ежемесячного размера премии с 4 до 10 тысяч рублей.
«Одно непонятно, к чему такие денежные траты на чиновников, когда наш округ остаётся депрессивным, нет работы, идёт отток населения, уезжает молодёжь. А чиновники при этом всё увеличивают расходы на себя, любимых», — возмущается депутат фракции ЛДПР Гусевского окрсовета Александр Лебедев.
Фракция ЛДПР в полном составе — руководитель фракции ЛДПР Светлана Булатова, заместитель руководителя Александр Лебедев и депутат Алексей Агатов проголосовали против поправок в отдельные решения в сфере муниципальной службы, предлагаемые депутатами партии большинства.
Гусевские чиновники повысили свои ежемесячные выплаты
6 марта 2020, 12:14