Юные инспекторы и сотрудники ОГИБДД провели акцию «С 8 марта поздравляем — ПДД не нарушаем!» 6 марта 2020, 21:00

В канун самого замечательного весеннего праздника Международного женского дня ребята из отряда ЮИД детско-юношеского центра совместно с кадетами и инспекторами ОГИБДД города Гусева провели акцию «С 8 марта поздравляем — ПДД не нарушаем!».



В этот день юные участники дорожного движения вышли на улицы города, чтобы поздравить не только автоледи, но и женщин-пешеходов с праздником. Ребята вручали прекрасной половине человечества сувенирчики, сделанные собственными руками, а Госавтоинспекторы дарили цветы и светоотражающие брелки, напоминая о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.



Эта позитивная акция подарила улыбки и прекрасное настроение Гусевским женщинам, которые, получив весеннее поздравление, обещали всегда быть внимательными, культурными и острожными на дорогах. Благодарили организаторов акции за проявленное к ним внимание, поздравления и заботу о их безопасности.