Госавтоинспекция и воспитанники ДЮЦ провели акцию «Цветы для автоледи»

6 марта 2019, 18:31

Госавтоинспекция Гусева совместно с воспитанниками детско-юношеского центра провела акцию «Цветы для автоледи», приуроченную к празднованию международного женского дня.



Характерный взмах полосатого жезла — тут даже мужчина-водитель слегка занервничает, но сотрудники дорожно-патрульной службы сегодня с большей охотой останавливали дам. Поздравить леди за рулем на улицы города вышли не только инспекторы, но и дети.



Вместо стандартной проверки документов — цветы и слова поздравлений от страж порядка. А дети дарили сувениры, сделанные своими руками, и читали дамам стихотворения. У одних такой сюрприз вызвал замешательство, у других недоверчивую улыбку. Весеннее настроение от Госавтоинспекции становится доброй традицией — вот уже на протяжении нескольких лет сотрудники Гусевской Госавтоинспекции поздравляют автоледи с 8 марта. В этот день женщинам адресовывались не только цветы и теплые пожелания, но и напоминания о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.



Как оказалось, для некоторых автолюбительниц это и вовсе первая встреча с инспекторами ГИБДД, поэтому, получив подарки и праздничное настроение, все участницы акции пообещали сотрудникам Госавтоинспекции всегда неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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