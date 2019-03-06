Стройцентр Стройцентр
/ / / Госавтоинспекция и воспитанники ДЮЦ провели акцию «Цветы для автоледи»
Информационный сайт города Гусева

Госавтоинспекция и воспитанники ДЮЦ провели акцию «Цветы для автоледи»

6 марта 2019, 18:31
Госавтоинспекция и воспитанники ДЮЦ провели акцию «Цветы для автоледи»
Госавтоинспекция Гусева совместно с воспитанниками детско-юношеского центра провела акцию «Цветы для автоледи», приуроченную к празднованию международного женского дня.

Характерный взмах полосатого жезла — тут даже мужчина-водитель слегка занервничает, но сотрудники дорожно-патрульной службы сегодня с большей охотой останавливали дам. Поздравить леди за рулем на улицы города вышли не только инспекторы, но и дети.

Вместо стандартной проверки документов — цветы и слова поздравлений от страж порядка. А дети дарили сувениры, сделанные своими руками, и читали дамам стихотворения. У одних такой сюрприз вызвал замешательство, у других недоверчивую улыбку. Весеннее настроение от Госавтоинспекции становится доброй традицией — вот уже на протяжении нескольких лет сотрудники Гусевской Госавтоинспекции поздравляют автоледи с 8 марта. В этот день женщинам адресовывались не только цветы и теплые пожелания, но и напоминания о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Как оказалось, для некоторых автолюбительниц это и вовсе первая встреча с инспекторами ГИБДД, поэтому, получив подарки и праздничное настроение, все участницы акции пообещали сотрудникам Госавтоинспекции всегда неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
ДЮЦ 8 марта Госавтоинспекция
0 просмотров   |   1 комментарий
0
Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Другие новости по теме
В Гусеве инспекторы ГИБДД вместе с детьми провели акцию, приуроченную ко Дню матери
В Гусеве инспекторы ГИБДД вместе с детьми провели акцию, приуроченную ко Дню матери
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
В Гусеве полицейские поздравили женщин-автомобилистов
В Гусеве полицейские поздравили женщин-автомобилистов
Результаты муниципальной выставки-конкурса «Цветы для мамы»
Результаты муниципальной выставки-конкурса «Цветы для мамы»
Андреич
# 1Андреич
Как время быстро летит. Альберт-то уже какой взрослый.
Сегодня, 19:49   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс