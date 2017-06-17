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Командующий войсками ЗВО проверил боеготовность Гусевской мотострелковой бригады

17 июнь 2017, 14:14
17 июня командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе инспекции соединений и воинских частей Балтийского флота проверил боевую готовность мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса БФ, дислоцированной в городе Гусев Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Личный состав соединения был поднят по тревоге и совершил многокилометровый марш на штатной технике в назначенный район, где приступил к выполнению практических задач в полевых условиях.

В ходе марша военнослужащими были отработаны вопросы преодоления заражённых участков местности и минных полей, а также организации боевого охранения при движении колонн. Прикрытие мотострелков с воздуха осуществлялось самолетами и вертолётами армейской и морской авиации ЗВО и БФ. Для контроля за выдвижением войск на позиции были задействованы беспилотные летательные аппараты.

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки участвуют более 1000 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Теги: военные
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