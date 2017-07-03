Во время операции «Стекло» инспекторы ГИБДД выявили в Гусеве 7 нарушителей

3 июль 2017, 12:18

На территории региона завершилась профилактическая операция Госавтоинспекции «Стекло». Об этом пишет «За доблестный труд».



За 9 дней инспекторы ГИБДД составили 162 административных протокола в отношении водителей, нарушивших требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в том числе на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» выявлено 7 нарушителей. Кроме того полицейские предъявили 108 требований об удалении тонировочного покрытия со стекол.

Согласно ГОСТу, светопропускная способность ветрового стекла автомобиля должна составлять не менее 70 %. За нарушение налагается штраф в размере 500 рублей и выписывается требование о прекращении противоправных действий.



Госавтоинспекция напоминает, что тонировка ухудшает обзор, особенно в тёмное время суток, что может способствовать ДТП. Во избежание этого, водителям необходимо привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту.

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