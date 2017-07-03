Стройцентр
Новости / Общество

Во время операции «Стекло» инспекторы ГИБДД выявили в Гусеве 7 нарушителей

3 июль 2017, 12:18
Во время операции «Стекло» инспекторы ГИБДД выявили в Гусеве 7 нарушителей
На территории региона завершилась профилактическая операция Госавтоинспекции «Стекло». Об этом пишет «За доблестный труд».

За 9 дней инспекторы ГИБДД составили 162 административных протокола в отношении водителей, нарушивших требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в том числе на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» выявлено 7 нарушителей. Кроме того полицейские предъявили 108 требований об удалении тонировочного покрытия со стекол.
Согласно ГОСТу, светопропускная способность ветрового стекла автомобиля должна составлять не менее 70 %. За нарушение налагается штраф в размере 500 рублей и выписывается требование о прекращении противоправных действий.

Госавтоинспекция напоминает, что тонировка ухудшает обзор, особенно в тёмное время суток, что может способствовать ДТП. Во избежание этого, водителям необходимо привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту.
Теги: ГИБДД
424 просмотра   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
«Встречная полоса»: В Гусевском районе инспекторы ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности при обгоне
«Встречная полоса»: В Гусевском районе инспекторы ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности при обгоне
В Гусеве инспекторы ГИБДД раздавали пешеходам световозвращатели
В Гусеве инспекторы ГИБДД раздавали пешеходам световозвращатели
Гусевский суд признал незаконным отказ инспектора к допуску сдачи экзамена на право управления составами транспортных средств
Гусевский суд признал незаконным отказ инспектора к допуску сдачи экзамена на право управления составами транспортных средств
Гусевским судом удовлетворен иск о прекращении права на управление транспортом
Гусевским судом удовлетворен иск о прекращении права на управление транспортом
Пешеходоводитель
# 1Пешеходоводитель
За 9 дней - 162 нарушителя. 18 протоколов в день. Это на всю область.
В Гусевском районе - 7 протоколов. За 9 дней...

Послушайте, все эти операции - стекло, ремень, телефон, пешеход и т.д. - только подчёркивают нежелание властей, в лице инспекторов ГИБДД, навести порядок на дорогах, то есть заняться своими прямыми обязанностями. Потому что эту смешную цифру (162) можно было набрать в одном Калининграде за полдня,
без всяких операций, на обычном дежурстве. Не особо напрягаясь.

И конечно же, ни один инспектор, я уверен, не остановил (с последствиями для нарушителя) по этому поводу
ни одной жирной машины. Это я про равенство перед законом, которое должно развивать в человеке чувство ответственности и справедливости.

В общем, палочная система живёт и здравствует, а на дорогах продолжают процветать хаос и беззаконие...
Вчера, 14:29   ЦитироватьОтветить5

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»