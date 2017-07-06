Жители аварийных домов на улице Сапёрной не могут добиться расселения
6 июль 2017, 22:09
Два здания на улице Сапёрной когда-то были одним домом, но много лет назад стена, соединяющая две части постройки, рухнула. Вместо одного дома получилось два под номерами 8 и 8а. Об этом в своём интервью на сайте Youtube рассказала Жанна Мейлер.Теги: аварийный Админстрация Гусевского района
Оба дома давно пришли в негодность: просели фундаменты, в квартирах сырость и плесень, проваливаются полы, а из стен вываливаются кирпичи. Ещё в 1978 году они были признаны аварийными Гусевским советом депутатов. Жильцы достали в архиве копию этого решения, правда тогда улица Сапёрная называлась Типографской.
Расселение жильцам пообещали ещё в 2015 году, но свободных 10 квартир так и не нашли. После того, как этой весной жильцы пожаловались губернатору области, чиновники г. Гусева предложили выкупить квартиры, но по ценам минимум на 20% ниже рыночных. Люди отказались, и им пришли повестки - мэрия потребовала продать им жильё через суд.
В ходе разбирательств выяснялось, что в подлиннике документа, копию которого жители достали в архиве, признано аварийным только одно здание №8. Теперь Гусевские чиновники хотят пригласить экспертов из Калининграда, чтобы выяснить, пригоден дом №8а для проживания или нет.
Жильцы уже написали жалобу в областную прокуратуру. Квартирантов дома №8 городская администрация всё же обещает расселить, правда сроков не называет.
Оба дома давно пришли в негодность: просели фундаменты, в квартирах сырость и плесень, проваливаются полы, а из стен вываливаются кирпичи. Ещё в 1978 году они были признаны аварийными Гусевским советом депутатов. Жильцы достали в архиве копию этого решения, правда тогда улица Сапёрная называлась Типографской.
Расселение жильцам пообещали ещё в 2015 году, но свободных 10 квартир так и не нашли. После того, как этой весной жильцы пожаловались губернатору области, чиновники г. Гусева предложили выкупить квартиры, но по ценам минимум на 20% ниже рыночных. Люди отказались, и им пришли повестки - мэрия потребовала продать им жильё через суд.
В ходе разбирательств выяснялось, что в подлиннике документа, копию которого жители достали в архиве, признано аварийным только одно здание №8. Теперь Гусевские чиновники хотят пригласить экспертов из Калининграда, чтобы выяснить, пригоден дом №8а для проживания или нет.
Жильцы уже написали жалобу в областную прокуратуру. Квартирантов дома №8 городская администрация всё же обещает расселить, правда сроков не называет.
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