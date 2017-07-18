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Общество / Видеоновости

Трое пьяных мужчин пытались украсть ограждения возле кадетского корпуса

18 июль 2017, 14:07
Возле кадетского корпуса трое пьяных мужчин пытались украсть ограждения, которые в рамках программы безопасности дорожного движения ставят возле учебных заведений. Свидетелем данного происшествия стали школьники.

Об этом на своей странице в «Facebook» пишет пресс-секретарь городской администрации, а также отец одной из свидетельниц данного происшествия Сергей Каюков:

Вечер задался.... Смотрю сижу телевизор. Тут телефонный звонок (Дочка)

- Пап, мы тут идем со Стадиона с друзьями, а возле кадетского корпуса (это рядом) три пьяных мужика с нового металлического ограждения (у нас в городе в рамках программы безопасности дорожного движения ставят ограждения возле учебных заведений) снимают столбы и тащат в сторону многоэтажных домов.

Кладу трубку, звоню оперативному дежурному системы "Безопасный город", затем зам.начальнику полиции и начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации округа. После чего звоню дочке и говорю, чтобы не трогали этих уродов (извините), но по возможности проследили куда они понесут столбы.

- Пап, одноклассники сделали им замечания и разговорами пытаются из задержать. Но они пьяные и лезут на нас в драку...
(дочке и одноклассникам по 16-17 лет).

Срываюсь с места и бегу к машине. Пока завел, тронулся снова звонок:

- Пап, эти мужики бегут за нами, машина с сотрудниками ДПС едет параллельно нам и ничего не делает (как позже выяснилось начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта позвонил врио начальника ОГИБДД а тот сообщил дежурному экипажу).

Я не кладя трубку двинулся на встречу детям. Детей, которым удалось убежать от хулиганов, подобрал.

На перебой мне рассказывали о случившемся. Поехали на место, там уже стоял автомобиль дежурной части. Столбы (два из четырех сворованных) нашли в соседнем дворе. Хулиганов по горячим следам не задержали. Но один из подростков записал все на видео, которое передали правоохранителям.

Однако добил тот факт, что сотрудники ДПС ехали и наблюдали за тем как два нетрезвых мужика бегут за подростками, среди которых девочка. Более тог, дети им показывали руками на этих уродов. Реакции ноль, а когда дети свернули с проезжей части на велодорожку и потом к мосту через речку, вообще развернулись и уехали....

Вопрос!!! Какого..... Неужели сотрудники Гусевского ДПС дежурившие этим вечером испугались двух пьяных мужиков? Или кроме как палочкой махать из-за кустов их не учат приемам РБ-2 или РБ-3. Как же они прошли аттестацию, вед там физо нужно сдавать.

На видео, которое засняли школьники, видно как один из мужчин снял перед подростками штаны, пока двое других пытались унести ограждение.

В полиции ответили что одного из участников конфликта проследили и опознали по камерам «Безопасного города». Сейчас их ищут.
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Ника
# 1Ника
Покажите разок это видео на рекламном экране на площади. Пусть знакомые, родные посмотрят.Может пропадёт желание напиваться до потери сознания. Или это ущемление достоинства гражданина? Если можно его так назвать.
Вчера, 15:21   ЦитироватьОтветить3
Осведомленный
# 2Осведомленный
Там видео с матами...
Вчера, 15:39   ЦитироватьОтветить0
Увидевший
# 3Увидевший
Цитата: Осведомленный
Там видео с матами...

Я б тоже матерился, если мне пьяное быдло Ж...У показывает посреди улицы.
Вчера, 15:53   ЦитироватьОтветить2
Сява
# 4Сява
А-ха-ха, вот длб...))) А кто это такой, знает кто?
Вчера, 17:10   ЦитироватьОтветить1
люблю наш Город
# 5люблю наш Город
Кто таких апездолов воспитывает?позор родителям, что вырастили непонятно что!!!Фууу
Вчера, 17:13   ЦитироватьОтветить1
Пух
# 6Пух
"Город улыбок... Город высокой культуры... joy
Вчера, 17:36   ЦитироватьОтветить1
я
# 7я
Однако добил тот факт, что сотрудники ДПС ехали и наблюдали за тем как два нетрезвых мужика бегут за подростками, среди которых девочка.
Такие сотрудники у нас, понаберут по объявлению, а потом типа народ охраняют
Вчера, 18:08   ЦитироватьОтветить4
Болезнь
# 8Болезнь
А Вы все такие трезвые и ни кто не пьёт???? Может эти подростки специально издевались над ними??? а только часть видео показали??? Почему все смотрят только поверхностно, почему ни кто не смотрит глобально??? Сколько случаев, когда молодые люди издеваются над не трезвыми мужчинами!!! Мало ли что случилось у человека!!! Может горе в семье???!!! Вы все такие умные!!! Неужели нельзя просто не обращать на таких внимание!!! Для этого есть служба ППС, пусть они этим и занимаются!!!!
Вчера, 20:44   ЦитироватьОтветить1
Ослик
# 9Ослик
Цитата: Болезнь
А Вы все такие трезвые и ни кто не пьёт???? Может эти подростки специально издевались над ними??? а только часть видео показали??? Почему все смотрят только поверхностно, почему ни кто не смотрит глобально??? Сколько случаев, когда молодые люди издеваются над не трезвыми мужчинами!!! Мало ли что случилось у человека!!! Может горе в семье???!!! Вы все такие умные!!! Неужели нельзя просто не обращать на таких внимание!!! Для этого есть служба ППС, пусть они этим и занимаются!!!!

Пьем, но ведем себя,Как люди, а не как дикари.Как говорится выпил, веди себя как человек,а ни как конченный.Нет оправдания таким людям,и уж тем более поступкам.Вы не с Луны случаем упали?или сами такой ерундой страдаете,раз так усираетесь?!)Как ребенок.Бред не пишите.
Вчера, 21:07   ЦитироватьОтветить5
Гость Виталий
# 10Гость Виталий
У некоторых видов приматов это обычное действие. Самец, который хочет подчиниться вожаку стаи наклоняется в позу "раком", а самец-вожак должен войти ему своим половым органом в анус и этим действием показать свое превосходство над ним. Вот мы и видим на видео этот процесс. Видео только доказывает, что человек произошел от того же вида, что и современные обезьяны.
Вчера, 22:10   ЦитироватьОтветить1
Лепский
# 11Лепский
Гаишники-это твари трусливые. Думают только о своем кармане. На все остальное плевать. Сам работал в органах. Знаю о чем говорю.
Вчера, 23:32   ЦитироватьОтветить1

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