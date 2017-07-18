Трое пьяных мужчин пытались украсть ограждения возле кадетского корпуса

18 июль 2017, 14:07

Вечер задался.... Смотрю сижу телевизор. Тут телефонный звонок (Дочка)



- Пап, мы тут идем со Стадиона с друзьями, а возле кадетского корпуса (это рядом) три пьяных мужика с нового металлического ограждения (у нас в городе в рамках программы безопасности дорожного движения ставят ограждения возле учебных заведений) снимают столбы и тащат в сторону многоэтажных домов.



Кладу трубку, звоню оперативному дежурному системы "Безопасный город", затем зам.начальнику полиции и начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации округа. После чего звоню дочке и говорю, чтобы не трогали этих уродов (извините), но по возможности проследили куда они понесут столбы.



- Пап, одноклассники сделали им замечания и разговорами пытаются из задержать. Но они пьяные и лезут на нас в драку...

(дочке и одноклассникам по 16-17 лет).



Срываюсь с места и бегу к машине. Пока завел, тронулся снова звонок:



- Пап, эти мужики бегут за нами, машина с сотрудниками ДПС едет параллельно нам и ничего не делает (как позже выяснилось начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта позвонил врио начальника ОГИБДД а тот сообщил дежурному экипажу).



Я не кладя трубку двинулся на встречу детям. Детей, которым удалось убежать от хулиганов, подобрал.



На перебой мне рассказывали о случившемся. Поехали на место, там уже стоял автомобиль дежурной части. Столбы (два из четырех сворованных) нашли в соседнем дворе. Хулиганов по горячим следам не задержали. Но один из подростков записал все на видео, которое передали правоохранителям.



Однако добил тот факт, что сотрудники ДПС ехали и наблюдали за тем как два нетрезвых мужика бегут за подростками, среди которых девочка. Более тог, дети им показывали руками на этих уродов. Реакции ноль, а когда дети свернули с проезжей части на велодорожку и потом к мосту через речку, вообще развернулись и уехали....



Вопрос!!! Какого..... Неужели сотрудники Гусевского ДПС дежурившие этим вечером испугались двух пьяных мужиков? Или кроме как палочкой махать из-за кустов их не учат приемам РБ-2 или РБ-3. Как же они прошли аттестацию, вед там физо нужно сдавать.