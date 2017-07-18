Трое пьяных мужчин пытались украсть ограждения возле кадетского корпуса
18 июль 2017, 14:07
Возле кадетского корпуса трое пьяных мужчин пытались украсть ограждения, которые в рамках программы безопасности дорожного движения ставят возле учебных заведений. Свидетелем данного происшествия стали школьники.
Об этом на своей странице в «Facebook» пишет пресс-секретарь городской администрации, а также отец одной из свидетельниц данного происшествия Сергей Каюков:
На видео, которое засняли школьники, видно как один из мужчин снял перед подростками штаны, пока двое других пытались унести ограждение.
В полиции ответили что одного из участников конфликта проследили и опознали по камерам «Безопасного города». Сейчас их ищут.
Об этом на своей странице в «Facebook» пишет пресс-секретарь городской администрации, а также отец одной из свидетельниц данного происшествия Сергей Каюков:
Вечер задался.... Смотрю сижу телевизор. Тут телефонный звонок (Дочка)
- Пап, мы тут идем со Стадиона с друзьями, а возле кадетского корпуса (это рядом) три пьяных мужика с нового металлического ограждения (у нас в городе в рамках программы безопасности дорожного движения ставят ограждения возле учебных заведений) снимают столбы и тащат в сторону многоэтажных домов.
Кладу трубку, звоню оперативному дежурному системы "Безопасный город", затем зам.начальнику полиции и начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации округа. После чего звоню дочке и говорю, чтобы не трогали этих уродов (извините), но по возможности проследили куда они понесут столбы.
- Пап, одноклассники сделали им замечания и разговорами пытаются из задержать. Но они пьяные и лезут на нас в драку...
(дочке и одноклассникам по 16-17 лет).
Срываюсь с места и бегу к машине. Пока завел, тронулся снова звонок:
- Пап, эти мужики бегут за нами, машина с сотрудниками ДПС едет параллельно нам и ничего не делает (как позже выяснилось начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта позвонил врио начальника ОГИБДД а тот сообщил дежурному экипажу).
Я не кладя трубку двинулся на встречу детям. Детей, которым удалось убежать от хулиганов, подобрал.
На перебой мне рассказывали о случившемся. Поехали на место, там уже стоял автомобиль дежурной части. Столбы (два из четырех сворованных) нашли в соседнем дворе. Хулиганов по горячим следам не задержали. Но один из подростков записал все на видео, которое передали правоохранителям.
Однако добил тот факт, что сотрудники ДПС ехали и наблюдали за тем как два нетрезвых мужика бегут за подростками, среди которых девочка. Более тог, дети им показывали руками на этих уродов. Реакции ноль, а когда дети свернули с проезжей части на велодорожку и потом к мосту через речку, вообще развернулись и уехали....
Вопрос!!! Какого..... Неужели сотрудники Гусевского ДПС дежурившие этим вечером испугались двух пьяных мужиков? Или кроме как палочкой махать из-за кустов их не учат приемам РБ-2 или РБ-3. Как же они прошли аттестацию, вед там физо нужно сдавать.
- Пап, мы тут идем со Стадиона с друзьями, а возле кадетского корпуса (это рядом) три пьяных мужика с нового металлического ограждения (у нас в городе в рамках программы безопасности дорожного движения ставят ограждения возле учебных заведений) снимают столбы и тащат в сторону многоэтажных домов.
Кладу трубку, звоню оперативному дежурному системы "Безопасный город", затем зам.начальнику полиции и начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации округа. После чего звоню дочке и говорю, чтобы не трогали этих уродов (извините), но по возможности проследили куда они понесут столбы.
- Пап, одноклассники сделали им замечания и разговорами пытаются из задержать. Но они пьяные и лезут на нас в драку...
(дочке и одноклассникам по 16-17 лет).
Срываюсь с места и бегу к машине. Пока завел, тронулся снова звонок:
- Пап, эти мужики бегут за нами, машина с сотрудниками ДПС едет параллельно нам и ничего не делает (как позже выяснилось начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта позвонил врио начальника ОГИБДД а тот сообщил дежурному экипажу).
Я не кладя трубку двинулся на встречу детям. Детей, которым удалось убежать от хулиганов, подобрал.
На перебой мне рассказывали о случившемся. Поехали на место, там уже стоял автомобиль дежурной части. Столбы (два из четырех сворованных) нашли в соседнем дворе. Хулиганов по горячим следам не задержали. Но один из подростков записал все на видео, которое передали правоохранителям.
Однако добил тот факт, что сотрудники ДПС ехали и наблюдали за тем как два нетрезвых мужика бегут за подростками, среди которых девочка. Более тог, дети им показывали руками на этих уродов. Реакции ноль, а когда дети свернули с проезжей части на велодорожку и потом к мосту через речку, вообще развернулись и уехали....
Вопрос!!! Какого..... Неужели сотрудники Гусевского ДПС дежурившие этим вечером испугались двух пьяных мужиков? Или кроме как палочкой махать из-за кустов их не учат приемам РБ-2 или РБ-3. Как же они прошли аттестацию, вед там физо нужно сдавать.
На видео, которое засняли школьники, видно как один из мужчин снял перед подростками штаны, пока двое других пытались унести ограждение.
В полиции ответили что одного из участников конфликта проследили и опознали по камерам «Безопасного города». Сейчас их ищут.
670 просмотров | 11 комментариев
1