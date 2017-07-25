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Власти округа покупают легковой автомобиль за 1.2 млн рублей

25 июль 2017, 09:53
Власти округа покупают легковой автомобиль за 1.2 млн рублей
Окружной Совет депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» разместил на сайте единой информационной системы в сфере закупок тендер на покупку легкового автомобиля за 1.2 млн рублей.

В характеристиках автомобиля прописывается, что год выпуска должен быть не ранее 2017, тип кузова седан, количество мест и количество дверей не менее 5. Также у автомобиля должна быть автоматическая шестиступенчатая коробка передач, объём двигателя не менее 1590 и не более 1598, подсветка пространства для ног спереди и сзади, подогрев передних сидений и прочее.

Аукцион планируется провести 21 августа. Максимальная цена контракта оценивается в 1 220 830 рублей.
Теги: госзакупки Админстрация Гусевского района
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Гость Таня
# 1Гость Таня
Охренели
Сегодня, 10:48   ЦитироватьОтветить6
Неравнодушный
# 2Неравнодушный
У седана не может быть ПЯТЬ дверей. Вот просто никак. Физически. У универсала - может, у хэтчбека - тоже может, у лифтбека, наконец... но не у седана!
Сегодня, 13:51   ЦитироватьОтветить3
Гость Алексей К.
# 3Гость Алексей К.
С подсветкой пространства для ног?!)))

А вообще, будто бы под конкретный авто и "своего" продавца запрос..
Сегодня, 13:57   ЦитироватьОтветить1
Жека
# 4Жека
В техническом задании некоторые характеристика авто прописаны очень конкретно, это даёт понять что хотят приобрести конкретную модель.
Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить2
Жека
# 5Жека
А вообще конечно же охренели.
Сегодня, 14:20   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 6Гость гость
Ни как для Гнездилова А.П. покупают. Скорее всего Михайлов выделел деньги из захудалого бюджета. Очень грустно становится когда администрация машины покупает а потом на этих машинах возят семьи чиновников и вообще используют в личных целях. Даже Локтионов замолчал и уже ничего не пишет. Е.Е всех организовал. Молодец.
Сегодня, 17:10   ЦитироватьОтветить2

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