Власти округа покупают легковой автомобиль за 1.2 млн рублей
25 июль 2017, 09:53
Окружной Совет депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» разместил на сайте единой информационной системы в сфере закупок тендер на покупку легкового автомобиля за 1.2 млн рублей.Теги: госзакупки Админстрация Гусевского района
В характеристиках автомобиля прописывается, что год выпуска должен быть не ранее 2017, тип кузова седан, количество мест и количество дверей не менее 5. Также у автомобиля должна быть автоматическая шестиступенчатая коробка передач, объём двигателя не менее 1590 и не более 1598, подсветка пространства для ног спереди и сзади, подогрев передних сидений и прочее.
Аукцион планируется провести 21 августа. Максимальная цена контракта оценивается в 1 220 830 рублей.
В характеристиках автомобиля прописывается, что год выпуска должен быть не ранее 2017, тип кузова седан, количество мест и количество дверей не менее 5. Также у автомобиля должна быть автоматическая шестиступенчатая коробка передач, объём двигателя не менее 1590 и не более 1598, подсветка пространства для ног спереди и сзади, подогрев передних сидений и прочее.
Аукцион планируется провести 21 августа. Максимальная цена контракта оценивается в 1 220 830 рублей.
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