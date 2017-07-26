Глава администрации ответил на вопросы граждан

26 июль 2017, 12:48

В минувший вторник в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» под руководством главы администрации Евгения Михайлова состоялся прием граждан по личным вопросам.



Для того чтобы обеспечить наилучшее рассмотрение каждого вопроса на приеме присутствуют начальники отделов, специалисты администрации, и.о. директора МУП «Управления ЖКХ».



Пять жителей округа пришли в этот день задать свои вопросы.



Основные темы обращений касались жилищно-коммунальной и социальной сфер: ремонта кровли крыши дома и дренажной системы подвального помещения, обустройства ограждения на детской площадке, предоставления земельного участка под пастбища, предоставления жилья и другие.



Всем жителям, записавшимся на прием, были даны разъяснения и предложены пути их решения.



По результатам личного приема граждан глава администрации Евгений Михайлов дал ряд поручений направленных на решение вопросов горожан, самые острые вопросы глава администрации взял под личный контроль.

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